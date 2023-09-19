NASA VERITAS 任務準備從軌道上研究金星

NASA 的 VERITAS（金星發射率、無線電科學、InSAR、地形學和光譜學）任務計劃在十年內發射，從軌道上勘測金星表面。 科學家認為，研究金星表面可以為了解岩石行星的宜居性和演化提供有價值的見解。 為了準備這項任務，國際 VERITAS 科學團隊最近在冰島進行了為期兩週的活動，利用火山景觀作為金星的模擬。

由於地質相似，冰島被選為金星的替代品。 冰島和金星都有火山活動，研究冰島的火山地形可以幫助VERITAS團隊了解太空船的雷達將在金星上觀測到什麼。 在這次活動中，研究小組研究了冰島的火山沉積物、熔岩場和類似金星表面的活躍火山區域。 他們收集了岩石樣本並進行了測量，以研究岩石的表面粗糙度和其他特性。

為了獲得所研究地點的航空雷達圖像，由德國航空航天中心 (DLR) 領導的飛行在冰島上空進行了飛行。 從空中收集的雷達數據將與 VERITAS 科學團隊進行的地面測量進行比較。 這種比較將幫助科學家更了解金星軌道上的太空船將進行的雷達觀測。

VERITAS 任務將使用合成孔徑雷達和近紅外光譜儀來創建金星的 3D 全球地圖，並區分其表面的不同岩石類型。 透過從軌道上研究金星表面，科學家希望發現有關金星內部的線索，並深入了解地球等岩石行星的演化。

來源：

– NASA/JPL-加州理工學院。 （nd）。 美國太空總署的下一個金星任務是繪製表面地圖，確定為什麼它與地球如此不同：美國太空總署的噴射推進實驗室。 [美國太空總署噴射推進實驗室]。 網址：不適用

– 德國航天中心。 （nd）。 島-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission。 [DLR 入口網站]。 網址：不適用