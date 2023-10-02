最近一項利用美國太空總署探測器數據進行的研究為長期以來有關金星閃電的爭論提供了一些線索。 自 1970 年代以來，天文學家一直好奇這顆風雨交加的星球是否經常經歷閃電。 現在，利用帕克太陽探測器飛越金星期間收集的數據，研究人員發現，在金星上偵測到的哨聲波的移動方向與先前認為的相反。

1978年，先鋒金星飛船觀測到從金星大氣層發出的“哨聲波”，這是地球上由閃電引起的常見現象。 這導致人們猜測金星上的波浪可能是雷擊的結果，這表明金星經歷的閃電比地球多得多。 然而，帕克太陽探測器收集的數據顯示，這些波實際上是向下向行星移動，而不是進入太空。 這項意外發現引發了人們對這些波的性質及其與閃電的連結的疑問。

雖然這項發現並沒有完全排除金星上閃電的可能性，但它挑戰了金星遭受的閃電數量是地球經歷的七倍的信念。 帕克太陽探測器未來飛越金星期間將收集更多數據，以進一步研究這些哨聲波並確定其真正原因。 探測器將於 2024 年 XNUMX 月最後一次通過，這將使研究人員能夠更近距離地觀察金星並更好地了解其大氣現象。

金星由於大小相似而通常被稱為地球的雙胞胎，以其極端的溫度和惡劣的環境而聞名。 這顆行星的表面覆蓋著厚厚的黃色硫酸雲，人類無法到達。 然而，帕克太陽探測器等正在進行的研究和任務繼續揭示有關這顆神秘行星的資訊。

來源：

– 地球物理研究快報雜誌

——美國太空總署帕克太陽探測器