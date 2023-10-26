探索 RZ Piscium 的混沌碎片盤

一群天文學家利用 NASA 的史匹哲太空望遠鏡和 WISE 太空望遠鏡，深入研究了著名的變星 RZ Piscium 及其周圍碎片盤的複雜細節。 該研究發表在預印本伺服器 arXiv 上，揭示了一個緊湊且高度擾動的圓盤，為恆星演化提供了新的見解。

RZ Piscium 位於雙魚座，距離約 600 光年，屬於 UX Orionis 變星。 天文學家估計它的年齡在 30 至 50 萬年前。 在過去的五十年裡，雙魚座 RZ 呈現出不規則的光學凹陷，顯示存在大量的氣體和塵埃繞​​其運行。

先前的觀測顯示，雙魚座 RZ 周圍存在一個星周塵埃盤，以及一顆紅矮星伴星。 亞利桑那州圖森市斯圖爾德天文台的凱特·蘇（Kate Su）領導的團隊試圖分析這個圓盤的性質和特性。 透過檢查 Spitzer 和 WISE 的多年監測數據，他們重點研究了圓盤的短期和長期紅外線變化。

研究結果表明，雙魚座 RZ 的圓盤接近邊緣且高度擾動。 其內半徑估計為 0.1 個天文單位，而外半徑則延伸至 12 個天文單位。 該圓盤的塵埃質量在 0.0064 到 0.04 個地球質量之間，其中一氧化碳的量可以忽略不計。 因此，這表明雙魚座 RZ 的盤面缺乏氣體，並且已經從富含氣體的原行星階段過渡。

一個值得注意的發現是磁碟內碎片排放的每週變化，最長的穩定期可持續長達兩週。 這表明雙魚座 RZ 經歷了強烈的碰撞活動，可能相當於每年摧毀一顆 90 公里寬的小行星。 研究人員提出，這種混亂的行為可能是行星遷移或行星間散射的結果，可能是由最近形成的巨行星或 RZ Piscium 的低質量伴星的影響引發的。

這項引人入勝的研究展示了變星碎片盤的複雜性，並為塑造這些系統的動態過程提供了寶貴的見解。 進一步的研究無疑將加深我們對雙魚座 RZ 演化歷程的理解，並揭示驅動整個宇宙其他星周盤形成和演化的機制。

常見問題

1. 什麼是RZ Piscium？

雙魚座 RZ 是位於雙魚座的一顆變星。 它屬於獵戶座 UX 類變星，以其不規則的光傾角而聞名。

2. RZ Piscium 距離有多遠？

RZ 雙魚座距離地球約 600 光年。

3. 這項研究揭示了 RZ Piscium 碎片盤的哪些內容？

研究發現，雙魚座 RZ 的碎片盤結構緊湊且受到高度擾動。 它的內半徑為 0.1 AU，外半徑為 12 AU。 該盤缺乏氣體，顯示它是從富含氣體的原行星盤階段演化而來的。

4. 盤內碎片排放每週變化的原因是什麼？

研究人員提出，圓盤內劇烈的碰撞活動導致每週的變化，可能是由於行星遷移或行星間散射造成的。 這種活動可能受到最近形成的巨行星或雙魚座 RZ 的低質量伴星的影響。

5.研究RZ Piscium的碎片盤我們能學到什麼？

研究 RZ Piscium 的碎片盤可以深入了解塑造這些系統的複雜過程。 它有助於完善我們對恆星和行星形成以及整個宇宙星周盤演化的理解。