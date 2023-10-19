瓦爾達航太工業公司將在澳洲降落下一艘太空船，但仍有待美國批准

太空製造新創公司瓦爾達航太工業公司宣布，下一艘太空船將在澳洲著陸，該公司將繼續與美國監管機構合作，以獲得在猶他州首次重返大氣層任務的批准。 由於新的重返大氣層框架Part 450 下的協調問題，該公司最近在申請將其航天器降落在猶他州沙漠時遭到拒絕。Varda 首席執行官Delian Asparouhov 澄清說，拒絕並不是因為安全問題，而是因為與多方協調方面的挑戰。 。

儘管計劃在澳洲著陸，但即使太空船不重新進入美國領土，瓦爾達仍然需要美國聯邦航空局的再入許可證。 Asparouhov 解釋說，範圍的選擇是基於不同的可用性、資源和能力。 該公司計劃至少擁有 3-4 個線上靶場，並計劃在 2026 年實現每月一次的重入頻率。

監管負擔一直是航太工業的一個主要問題，三大航太公司在國會的證詞強調了這一點。 這些公司一致要求美國聯邦航空局提供更多資源來處理日益增加的許可工作量，並強調簡化監管以保持美國在全球舞台上的競爭力的重要性。

阿斯帕魯霍夫強調了美國聯邦航空局商業太空運輸辦公室的人員配備和響應能力的必要性，並承認太空活動在過去九年中呈指數級增長。 他強調，精簡不應損害安全或監管，而應確保有足夠的人員進行必要的技術分析和協調。

來源：

– TechCrunch：[鏈接]

– 美國聯邦航空局商業航太運輸辦公室