太空製造新創公司 Varda Space Industries 將在澳洲登陸下一艘太空船

太空製造新創公司 Varda Space Industries 宣布其下一艘太空船將在澳洲登陸。 同時，該公司繼續與美國監管機構合作，以獲得其首次重返猶他州任務的批准。 美國空軍和聯邦航空管理局最近拒絕了瓦爾達將其太空船降落在猶他州沙漠的申請，原因是「第 450 部分」再入框架下存在協調問題。

Varda 的聯合創始人 Delian Asparouhov 解釋說，這項決定與車輛的安全、設計或分析無關，而是與所涉及的三方之間的協調有關。 然而，該公司仍然有信心滿足所有監管要求，並正在努力協調一套新的重返目標日期。

隨著 Varda 繼續與美國監管機構合作，它已與澳大利亞公司Southern Launch 達成協議，其下一個太空艙將於2024 年降落在Koonibba 測試場。Asparouhov 澄清說，搬到澳大利亞並不是因為美國的監管合規問題狀態而是不同範圍提供的可用性和資源。

未來，瓦爾達計劃至少擁有三到四個線上靶場，並計劃在 2026 年實現每月一次的重返節奏。該公司一直在按照猶他州測試和訓練靶場的要求與其他靶場進行協調，展示其致力於與多個系列合作以提高靈活性。

航太工業目前面臨監管挑戰，三大航太公司在國會作證，要求美國聯邦航空局提供更多資源。 這些公司也強調需要簡化監管以增強美國的競爭力。

阿斯帕魯霍夫回應了這些觀點，並強調了過去九年中太空發射活動的指數增長。 他建議，重點應放在增加美國聯邦航空局商業航太運輸辦公室的人員配備和回應能力上，以應對不斷增加的工作量，而不是實施重大政策變更。

資料來源：TechCrunch