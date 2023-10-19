瓦爾達航太工業公司在澳洲確保未來太空任務的著陸點

Varda Space Industries 是一家總部位於加州的新創公司，專注於太空藥物研究和製造，該公司已與澳洲私人靶場營運商 Southern Launch 就未來的太空船著陸事宜達成協議。 此前，美國政府拒絕批准瓦爾達首次載有在軌製造藥品的實驗任務重返大氣層。 出於安全考慮，美國聯邦航空管理局（FAA）和美國空軍沒有批准瓦爾達的太空船降落在猶他州的軍事測試場。

瓦爾達計劃定期執行低地球軌道任務，以促進藥物研究實驗和微重力下的藥物製造。 該公司已獲得風險投資資金，並正在啟動第一批四項測試任務來開發必要的技術。 在這些任務中，瓦爾達在其太空船內成功生長了利托那韋（一種愛滋病毒藥物）晶體。

為了方便未來的任務，瓦爾達優先考慮尋找多個著陸點。 與 Southern Launch 簽署的協議使得 Varda 計劃在 2024 年中期執行的第二次任務能夠重新進入澳洲偏遠的 Koonibba 試驗場並著陸。 不過，瓦爾達強調，仍計劃定期重新進入美國。

瓦爾達董事長兼聯合創始人德利安·阿斯帕魯霍夫（Delian Asparouhov）強調了提供重返大氣層選項的重要性，類似於發射公司如何使用不同的發射台和航天發射場。 位於南澳大利亞的庫尼巴試驗場為商業太空再入提供了專用靶場。 營運該測試場的南方發射公司近年來已舉辦了多次亞軌道火箭發射活動。

為了在澳洲進行未來的太空任務和再入操作，瓦爾達需要美國聯邦航空局的商業再入許可證。 阿斯帕魯霍夫預計，與先前申請猶他州軍事試驗場相比，獲得美國聯邦航空管理局和澳洲監管機構批准重返庫尼巴試驗場將會更容易。

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