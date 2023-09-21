電影《別抬頭》中，眾星雲集的演員陣容可能宣傳了小行星毀滅地球上所有生命的威脅，但實際上，有一顆具有威脅生命潛力的小行星正在飛向我們的星球。 2009 年發現的貝努小行星如果與地球發生接觸，有可能對地球造成嚴重損害。

雖然當地人不需要擔心小行星對他們一生的影響，但後代可能不得不擔心。 貝努小行星的下一個潛在撞擊日期是 24 年 2182 月 2020 日。然而，它實際上與地球相撞的可能性非常小。 但這並沒有阻止 NASA 在 24 年向貝努發射採樣任務。 OSIRIS-REx 太空船將於 XNUMX 月 XNUMX 日（星期日）帶著行星際發現返回地球。

對於科學家來說，貝努是一個特別令人興奮的目標，因為自 4.6 億年前太陽系形成以來，它基本上保持不變。 它通常會錯過地球，但它的軌道每六年與我們的軌道重疊一次。

然而，儘管貝努小行星具有潛在的破壞性影響，但它並不符合「行星殺手」的標準。 根據 NASA 的說法，任何尺寸超過 1 公里至 2 公里的太空岩石都被認為具有全球影響。 Bennu 達不到這個尺寸要求。 由於其長度超過 130 公尺且靠近地球軌道，它被歸類為「潛在危險小行星」。

Bennu 對地球的影響取決於幾個因素，包括 157 個可能的地球撞擊點及其各自的機率。 雖然撞擊的最高機率是在 24 年 2182 月 99.963 日，但小行星有 XNUMX% 的可能性會錯過地球。

如果貝努發生撞擊，可能會對周圍地區造成巨大的破壞。 釋放的能量將是迄今為止測試過的最強大核武「沙皇炸彈」的 20 倍以上。

目前，貝努的路徑不會對地球構成直接威脅，有興趣觀測它的個人需要足夠的設備，例如尺寸合適的望遠鏡。 要隨時了解溫哥華地區的天氣狀況，可以使用可靠的預報平台，其中包含詳細的特定社區預報。

值得注意的是，美國太空總署正在進行的貝努任務將在未來進一步深入了解這顆潛在危險的小行星。

定義：

– Bennu 小行星：2009 年發現的一顆小行星，對地球構成潛在威脅。

– HR 麥克米倫太空中心：位於加拿大溫哥華的航太中心。

– OSIRIS-REx 太空船：美國太空總署發射的太空船，用於從小行星貝努小行星收集樣本。

– 潛在危險小行星：足夠大且距離地球足夠近以構成潛在威脅的小行星。

– Tsar Bomba：有史以來測試過的最強大的核武。

來源：

– 加拿大航太局：有關貝努小行星的資訊。

– VIA 的天氣預報平台Weatherhood：提供溫哥華地區的詳細天氣預報。

– NASA 的任務頁面：OSIRIS-REx 貝努任務的最新發現。

注意：本文是對來源文章的創意解釋，可能無法準確反映所有細節或事實。