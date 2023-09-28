研究人員開發用於先進紫外線光子積體電路的基於晶片的光子諧振器

研究人員在開發具有最小紫外光損失的基於晶片的光子諧振器方面取得了重大進展。 這些諧振器利用氧化鋁薄膜，具有多種應用的潛力，包括光譜感測、水下通訊和量子計算。

紫外線光子積體電路（PIC）是一個尚未被廣泛探索的新興領域。 然而，紫外線波長對於量子計算中的某些原子躍遷以及激發生化感測中的某些螢光分子至關重要。 耶魯大學的團隊透過展示建構在紫外線波長下工作的光子電路的可行性，在這一領域取得了進展。

研究人員透過將正確的材料（氧化鋁薄膜）與優化的設計和製造技術相結合，在紫外線波長下實現了前所未有的低損耗。 微諧振器採用高度可擴展的原子層沉積（ALD）製程製造，可確保高品質的氧化鋁薄膜。 氧化鋁的大帶隙使其對紫外線透明，從而最大限度地減少吸收。

微諧振器採用肋形波導結構設計，可實現必要的光限制，同時最大限度地減少散射損失。 此外，研究人員成功製造了半徑為 400 微米的環形諧振器，實現了創紀錄的高品質 (Q) 因數，表明光損失最小。

紫外 PIC 現在已經達到了一個臨界點，波導的光損失不再明顯比可見光損失嚴重。 這為將針對可見光和電信波長開發的現有 PIC 結構應用到紫外波長提供了機會。

研究人員專注於進一步的進步，包括開發基於氧化鋁的環形諧振器，該諧振器可以調諧以適應不同的波長，從而實現精確的波長控制和調製器的創建。 他們還旨在透過整合 UV 光源來開發完整的基於 PIC 的 UV 系統。

這項突破性的研究為光譜學、通訊和量子資訊處理等各領域的微型晶片設備鋪平了道路。

資源：

– “紫外線和藍色波段的超高 Q 氧化鋁光學微諧振器”，作者：Chengxing He、Yubo Wang、Carlo Waldfried、Guangcanlan Yang、Jun-Fei Cheng、Shu Hu 和 Hong X. Tang，Optics Express。