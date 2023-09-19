使用陀螺儀測量地球自轉的變化

一組科學家開發了一種利用陀螺儀測量地球自轉變化的新方法。 德國韋策爾大地測量天文台的研究人員創建了一個 16 公尺長的雷射腔，稱為“G”，其功能相當於環形陀螺儀。 在內部，沿相反方向傳播的雙雷射光束相互作用，產生干涉圖案。 研究人員發現，當地球自轉時，其速度的波動會反映在干涉圖案中。 透過分析干涉圖案，研究人員能夠計算出地球上給定點在特定時間內行駛的距離。

在《自然光子學》雜誌上發表的研究中，研究人員在四個月的時間內測試了陀螺儀的性能，並且能夠在幾毫秒內測量給定一天的長度。 這種精度水平遠高於以前用於測量地球自轉的方法，可用於為全球運輸建立更準確的地球物理模型。

Caterina Cimminelli 和 Giuseppe Brunetti 在《自然光子學》上發表的《新聞與觀點》文章中討論了團隊的發現。 研究人員提出，這種測量日長的新方法及其變化可以改進地球物理模型，在氣候科學和導航等領域中具有廣泛的應用。 研究人員認為，考慮到影響地球自轉的各種因素，例如月球的引力、洋流和大氣條件，這種方法可以更精確地描述一天的長度。

總體而言，這種基於陀螺儀的新方法有望增進我們對地球自轉及其對各種地球物理現象影響的理解。

來源：

– K. Ulrich Schreiber 等人，以環形雷射干涉儀測量的地球自轉速率的變化，《自然光子學》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli 等人，雷射陀螺儀精確追蹤地球的自轉，《自然光子學》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41566-023-01293-y