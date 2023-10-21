新型星追蹤感測器可實現衛星碎片探測

正在開發星追蹤感測器，以幫助衛星檢測從地面看不到的危險軌道碎片。 星象追蹤器利用已知的恆星位置來保持衛星正確的方向。 比利時太空船零件專家Arcsec 正在與葡萄牙太空交通管理企業NeuraSpace 合作開發一種碎片發現星追蹤器，預計將於2025 年在太空進行展示。透過將Arcsec 的感測器與NeuraSpace 來自公共來源和地面望遠鏡的現有數據結合透過合作，葡萄牙企業將能夠追蹤更小的軌道碎片。 與此同時，總部位於佛羅裡達州傑克遜維爾的 Redwire 開發了一種可以探測碎片的恆星追蹤器，並計劃在未來六個月內進入軌道。 其他製造商也在探索開發用於碎片探測的星追蹤器。

星追蹤器在碎片偵測中的一項應用是對靠近太空船的不合作物體進行成像。 總部位於丹佛的衛星製造商 True Anomaly 計劃將 Redwire SpectraTRAC 星追蹤器和相機用於專門用於此目的的太空船。 小型衛星專家 AAC Clyde Space 的執行長 Luis Gomes 解釋說，星追蹤器已經可以探測非天體，但為了節省星載運算能力，這些數據通常會被忽略。

Arcsec 也正在探索改造已在軌道上的星追蹤器以探測碎片的方法。 迄今為止，該公司已交付了 50 顆星追蹤器，主要提供給近地軌道上的商業立方體衛星。 說服星追蹤器客戶追蹤碎片也將涉及一些額外成本，但可以改善營運商的品牌形象。 Arcsec 和 NeuraSpace 之間的合作夥伴關係激勵星追蹤器使用者成為碎片監管者，因為客戶將從太空交通管理平台獲得更好的服務和見解。

來源：

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026