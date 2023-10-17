新研究發現雲中的微塑膠可能影響氣候

最近發表在《環境化學快報》上的一項研究表明，從日本高海拔山峰收集的雲水中存在微小的塑膠微粒。 在雲水樣本中檢測到的微塑膠尺寸為 7.1 至 94.6 微米，這表明它們可能會影響雲的形成並可能影響氣候。

微塑膠是一種尺寸小於 5 毫米的顆粒，已被發現污染世界海洋、河流、土壤，甚至野生動物的內臟。 越來越多的研究也表明，微塑膠可以透過大氣傳播，被風和海浪吹到空中，然後在雨水中落回地面。 現在，這項新研究表明微塑膠也可能存在於雲中。

研究人員使用細線設備收集雲水樣本，並使用影像技術進行分析。 他們從九種不同類型的塑料中發現了微塑料，包括聚乙烯、聚丙烯和聚對苯二甲酸乙二酯。 檢查的每公升雲水中含有 6.7 至 13.9 顆微塑料，但由於收集過程中潛在的顆粒損失，實際數量可能更高。

研究表明，微塑膠可以充當雲凝結核或冰核顆粒，影響雲的形成。 這可能會對地球氣候產生影響，因為雲可以反射陽光並降低地球溫度，或導致甲烷和二氧化碳等溫室氣體的釋放，使地球變暖。

然而，一些專家對微塑膠對雲形成的直接影響表示懷疑。 他們認為，雲中微塑膠的存在可能僅僅意味著顆粒會隨氣團一起傳輸，而不會直接影響雲的形成過程本身。

鑑於塑膠廢物產量的預期增加，確定塑膠對地球系統、生態系統和健康的影響至關重要。 預計 26 年代至 1950 年間將產生 2050 億噸塑膠垃圾，因此需要進一步研究以充分了解微塑膠對雲形成和氣候的影響。

來源：

– 環境化學快報

– 枇杷灣