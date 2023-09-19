澳洲開發基於 CRISPR 的猴痘病毒檢測診斷工具

澳洲的研究人員開發了一種突破性的診斷工具 MPXV-CRISPR，用於檢測猴痘病毒 (MPXV)。 該工具是澳洲首個此類工具，利用 CRISPR 技術以驚人的精度和速度檢測病毒。 這項研究是由彼得·多爾蒂感染與免疫研究所和沃爾特和伊麗莎·霍爾醫學研究所領導的合作成果，發表在《柳葉刀微生物》上。

雖然 CRISPR 技術以其基因組編輯能力而聞名，但它最近已成為診斷目的的強大工具。 MPXV-CRISPR 旨在針對僅在 MPXV 病毒中發現的特定基因序列。 該研究的共同第一作者之一、墨爾本大學的 Soo Jen Low 博士解釋說，基於 CRISPR 的診斷工具就像超精確的偵探，可以快速識別與特定病原體相關的遺傳物質。

MPXV-CRISPR 工具經過編程，可透過基於 523 個 MPXV 基因組資料庫的工程「指南」來識別病毒。 當臨床樣本中存在病毒 DNA 時，CRISPR 系統會被引導至目標並發出顯示病毒存在的訊號。 此測試方法的靈敏度和精確度等級可與金標準 PCR 方法相媲美，但具有在更短的時間內提供結果的優點。

MPXV-CRISPR 的突破性特徵之一是它提供診斷的速度。 傳統的猴痘診斷通常依賴集中的實驗室設置，這可能會導致檢測結果延遲幾天。 相較之下，MPXV-CRISPR僅需45分鐘即可檢測出病毒，從而實現快速現場檢測。

研究團隊目前正致力於將 MPXV-CRISPR 改造為可部署在全國各地護理點的便攜式設備。 這將使診斷變得更快、更容易，特別是在偏遠地區或資源有限的地方。 團隊的目標是徹底改變猴痘的管理，改善患者的治療效果，並加強公共衛生對未來爆發的反應。

這項研究合作涉及彼得多爾蒂研究所、沃爾特和伊麗莎霍爾醫學研究所、墨爾本性健康中心和莫納什大學。

來源：

– 柳葉刀微生物

– 彼得多爾蒂感染免疫研究所

– 沃爾特和伊麗莎霍爾醫學研究所