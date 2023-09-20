MPXV-CRISPR 簡介：猴痘病毒的革命性診斷工具

來自 Peter Doherty 感染與免疫研究所以及 Walter 和 Eliza Hall 醫學研究所的科學家團隊開發了一個名為 MPXV-CRISPR 的突破性診斷工具。 該工具發表在《刺胳針微生物》上，利用 CRISPR 技術快速且準確地檢測臨床樣本中的猴痘病毒（MPXV），超越了現有的診斷方法。 它專門針對 MPXV 獨特的基因序列，使其成為澳洲同類中第一種基於 CRISPR 的診斷方法。

CRISPR 技術以其基因組編輯能力而聞名，目前正被用於診斷目的。 Doherty 研究所的研究官員、該研究的共同第一作者 Soo Jen Low 博士將基於 CRISPR 的診斷描述為精確的偵探，可以識別與病原體存在相關的特定線索。 就 MPXV-CRISPR 而言，它被「編程」為透過與病毒 DNA 特定部分結合的工程指導來識別病毒。

當在臨床樣本中檢測到病毒 DNA 時，CRISPR 系統會被引導至目標並發出訊號來表示病毒的存在。 此診斷方法的敏感度和精確度可與金標準 PCR 方法相當，但所需時間僅為其一小部分。

MPXV-CRISPR 的突破性特徵之一是其快速提供診斷。 目前的猴痘診斷通常需要數天才能得出結果，而 MPXV-CRISPR 只需 45 分鐘即可檢測到病毒。 該團隊目前正致力於將該技術應用到便攜式設備中，該設備可用於在各種醫療機構中現場檢測猴痘病毒。

沃爾特和伊麗莎霍爾醫學研究所的高級研究官、該研究的共同高級作者 Shivani Pasricha 博士強調了 MPXV-CRISPR 對公共衛生的潛在影響。 透過改善快速、可靠的診斷，特別是在資源有限的地區或偏遠地區，這種分散的檢測方法可以加快治療並提高患者的治療效果。

研究機構之間的合作涉及多爾蒂研究所、沃爾特和伊麗莎霍爾醫學研究所、墨爾本性健康中心和莫納什大學。

資源：

– Soo Jen Low 等人，使用 CRISPR-Cas12a 介導的檢測快速檢測猴痘病毒：實驗室驗證和評估研究，《柳葉刀微生物》(2023)。 DOI：10.1016/S2666-5247(23)00148-9