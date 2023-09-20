了解細菌馬達：對高效奈米機器的影響

來自名古屋大學、大阪大學和長濱生物科學技術研究所的研究人員在細菌的運動及其在奈米機器開發中的潛在應用方面取得了重大發現。 由榮譽教授 Michio Homma 和 Seiji Kojima 教授領導的研究小組確定了 FliG 分子在細菌鞭毛層（即細菌的「引擎」）中的作用。

細菌中的鞭毛馬達有一個轉子和一個定子。 定子起到引擎的作用，而轉子則透過定子旋轉的傳遞而旋轉。 這種機制允許細菌向前或向後移動。 C 環是一種蛋白質複合物，控制著這種運動。 C環內的FliG分子充當離合器，促進向前和向後移動之間的切換。

研究人員研究了 FliG 分子的 G215A 突變體，它會導致馬達永久順時針旋轉。 透過研究，研究團隊發現 FliG 結構的變化及其周圍水分子的相互作用是造成順時針運動的原因。 當 FliG 順時針旋轉時，這些變化也會發生在正常形式的 FliG 中。 這種結構差異使細菌能夠根據環境在向前和向後運動之間切換。

了解 FliG 蛋白的物理特性是理解馬達旋轉切換分子機制的突破。 這些發現為開發具有更高能量轉換效率的緊湊型馬達鋪平了道路。 這些知識可以應用於設計能夠精確控制其旋轉的人造奈米機器。 這些進步有可能徹底改變各個領域，例如醫學和人工生命的設計。

這項發表在 iScience 上的研究標誌著我們對細菌馬達及其對開發更高效奈米機器的潛在影響的理解向前邁出了重要一步。 它為奈米技術和工程研究開闢了新途徑，為未來的技術進步提供了令人興奮的可能性。

資源：

西木野達郎等。 FliGMC 結構域疏水網絡的變化會造成鞭毛馬達的旋轉切換，iScience (2023)。 DOI：10.1016/j.isci.2023.107320 [名古屋大學]