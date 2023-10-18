一項新研究表明，恆星可能會被「相對論性刀片」切成兩半

紐約大學宇宙學和粒子物理中心的研究人員進行的一項新研究表明，恆星可以被「相對論刀片」切成兩半，而「相對論性刀片」是由極強磁場形成的超強大等離子體流出。 這些分裂恆星的葉片可能可以解釋宇宙中一些最明亮的爆炸，即伽馬射線暴（GRB）。

伽瑪暴是天空中異常強大的爆炸，但它們通常發生在距離我們太遠的地方，以至於我們無法詳細觀察它們。 這些爆發被認為是由黑洞或磁星（高度磁化的中子星）產生的。 然而，天文學家很難解釋一些伽瑪暴的緩慢衰退。

在這項新研究中，作者提出這些揮之不去的伽瑪暴可能是大質量恆星死亡的結果。 當恆星死亡時，其核心會塌陷，形成一顆被氫層和氦層包圍的中子星。 透過快速壓縮和旋轉，這顆中子星可以獲得極強的磁場，將其變成磁星。

新生磁星周圍的環境混亂，由於強烈的輻射和磁場，導致其周圍環境瘋狂地攪動。 先前的研究表明，噴射流因此沿著磁星的自轉軸形成。 然而，這項研究的研究人員發現，磁星的磁場也會沿著其赤道產生輻射爆發。

這些由旋轉恆星的離心力形成的輻射爆發形成了一個以接近光速穿過恆星的刀片。 這種「相對論性刀片」攜帶的能量比超新星爆炸的能量還要大，並且可以在恆星向外傳播時有效地將其分成兩半。 在失去動量之前，葉片會繼續行進很長的距離，這可能解釋了某些伽瑪暴的緩慢衰退。

在它的旅程中，刀片也會累積更多的材料，增強其破壞力。 此外，刀片會導致恆星內部不穩定，導致其最終滅亡。

雖然這項研究旨在證明相對論性葉片解釋伽瑪暴的合理性，但未來的研究旨在分析這些葉片如何隨時間演化，並了解與之相關的恆星死亡過程。 透過識別此類爆炸的關鍵特徵，科學家可以確認先前觀察到的伽瑪暴是否與該模型相符。

資料來源：紐約大學宇宙學和粒子物理中心，arXiv.org