ULA 的 Atlas V 火箭成功部署衛星並重返服務

聯合發射聯盟的阿特拉斯五號火箭在十個月的發射間隔後成功恢復使用。 該火箭於週日發射，其任務是為國家偵察辦公室（NRO）和美國太空軍將多顆衛星部署到地球同步軌道。 此次發射標誌著 Atlas V 20 年來最長發射週期的結束。

ULA 是波音和洛克希德·馬丁公司的合資企業，一直面臨著客戶延誤的問題，這是阿特拉斯 V 火箭未能發射的主要原因。 儘管如此，阿特拉斯 V 號仍計劃進行 18 次飛行，這些火箭主要運載亞馬遜柯伊伯寬帶網絡的衛星，並用波音公司的 Starliner 乘員艙運送宇航員。

NRO週日發射的任務被稱為“Silent Barker”，將跟踪地球同步軌道上其他航天器的運動，重點關注中國和俄羅斯的衛星活動。 這次任務凸顯了監測和監視太空活動的重要性。

阿特拉斯五號火箭點燃了俄羅斯製造的 RD-180 主發動機和五個捆綁式固體燃料助推器，從卡納維拉爾角太空部隊站爬升。 火箭的第一級釋放了助推器，隨後分離，使半人馬座上級繼續加速進入軌道。 半人馬座上級 RL10 發動機的多次燃燒成功地將衛星送入接近地球同步高度的軌道。

ULA 一直致力於從 Atlas V 火箭過渡到新型 Vulcan 火箭。 Atlas V 計劃目前還計劃進行 18 次發射，主要用於波音公司的 Starliner 乘員艙任務。 Vulcan 火箭將採用 Blue Origin 的 BE-4 發動機，預計將在未來幾年成為主要火箭。

總體而言，Atlas V 火箭的成功返回服務對於 ULA 來說是一個重要的里程碑。 它展示了他們將衛星送入地球同步軌道的能力，並強調了航天工業中可靠和頻繁發射的重要性。

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