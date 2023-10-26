聯合發射聯盟將於聖誕節前夕發射首枚火神火箭

倫敦，26 年2023 月24 日– 據CNBC 報道，波音公司和洛克希德·馬丁公司之間的著名合資企業聯合發射聯盟(ULA) 正式宣布計劃在平安夜開始備受期待的火神火箭的首次飛行。 ULA 執行長 Tory Bruno 在 CNBC 技術執行委員會峰會上透露了這一令人興奮的進展。 發射窗口定於26月XNUMX日至XNUMX日。

ULA 正在努力管理 Vulcan 火箭上級的建造和資格認證，預計完工日期定於 XNUMX 月。 然而，如果發生任何意外延誤，ULA 將重新安排一月份的發射，以確保任務順利且成功。 今年早些時候，Vulcan 的發射遭遇了幾次挫折，包括在其供應商 Blue Origin 進行測試期間引擎爆炸。

開創性的 Cert-1 任務將是 Vulcan 火箭的首次嘗試，並將涉及 Astrobotic 開發的商業月球著陸器的運輸以及 Celestis 的有效載荷。 這特殊的有效載荷將作為追悼會，運載那些希望在永恆廣闊的太空中安息的人們的珍貴骨灰。

在成功發射 Vulcan 後，ULA 預計在 2024 年進行多次發射，隨後到 2025 年下半年將發射頻率加快至每兩週一次。ULA 最近獲得了發射亞馬遜柯伊伯衛星的合同，從而導致約政府和商業項目之間為50-50。

常見問題解答

1.什麼是ULA？

聯合發射聯盟（ULA）是航空航太巨頭波音公司和洛克希德·馬丁公司的合資企業，專門從事太空發射服務。 ULA 因將尖端火箭和有效載荷部署到太空而聞名。

2.什麼是火神火箭？

火神火箭是 ULA 開發的創新太空運載火箭。 它代表了下一代火箭，旨在將各種有效載荷送入軌道，包括衛星和載人太空船。

3. Cert-1 的使命是什麼？

Cert-1 任務是指火神火箭至關重要的首次飛行。 它將運輸 Astrobotic 製造的商業月球著陸器，以及 Celestis 的紀念有效載荷，運載那些渴望天體安息之地的人們的骨灰。

4. 火神火箭的發射窗口是多少？

火神火箭的發射窗口定於24月26日至XNUMX日。 然而，如果出現不可預見的情況，發射可能會重新安排在一月份，以確保任務安全和成功。

5. ULA未來的推出計畫是什麼？

火神火箭首次亮相後，ULA打算在2024年進行多次發射，到2025年下半年逐步將發射頻率增加到每隔一周一次。最近的亞馬遜柯伊伯衛星發射合約有助於平衡政府和商業項目的積壓。