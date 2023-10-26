Astrobotic 的月球登陸器將搭載 ULA 的 Vulcan Centaur 火箭升空

總部位於匹茲堡的航空航天公司 Astrobotic 將透過發射其首個月球著陸器來創造歷史，該登陸器將由聯合發射聯盟 (ULA) 的新型 Vulcan Centaur 火箭運載。 ULA 執行長 Tory Bruno 在 CNBC 技術執行委員會峰會上宣布，發射計劃於 24 月 26 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期間進行。

Astrobotic 的 Peregrine 機器人登陸器將與 Celestis 公司的有效載荷一起搭載在火箭上，該公司利用發射服務將火化遺體送入太空作為紀念。 此次發射是 NASA 於 79.5 年透過商業月球有效負載服務計畫授予 Astrobotic 的 2019 萬美元合約的一部分。 該任務旨在代表航太局向月球北部地區運送科學有效載荷。

布魯諾表示，選擇具體發射日期是出於與軌道力學相關的科學考量。 Astrobotic 的任務要求需要仔細控制照明條件以及與深空網路的持續無線電通訊。 這些因素將發射窗口限制在每月的幾天內。

實現這一里程碑的過程並非沒有挑戰。 ULA 最初於 2019 年宣布作為發射提供商，計劃發射日期為 2021 年。然而，Vulcan 火箭的技術延誤（例如 4 月份在 NASA 馬歇爾太空飛行中心測試期間發生上級爆炸）導致了挫折。 由於涉及藍色起源 BE-XNUMX 發動機的火箭發動機測試事件，導致進一步延誤。 儘管遇到這些挫折，ULA 有信心在 XNUMX 月完成 Vulcan 上級的測試和鑑定。

第一個任務被稱為 Certification-1，是太空軍要求的兩次認證飛行之一。 此次發射將於佛羅裡達州卡納維爾角太空部隊站的 41 號發射場進行。 ULA 制定了雄心勃勃的計劃，旨在提高 Vulcan 的發射頻率，目標是到 2025 年中期每兩週發射一次。 該公司預計政府和商業客戶對其發射服務的需求將來自亞馬遜，最近贏得了亞馬遜發射其柯伊伯衛星互聯網巨型星座一部分的合同，這是一項顯著的成就。

常見問題解答：

1. Astrobotic 的月球登陸器計畫何時發射？

Astrobotic 的月球登陸器定於 24 月 26 日至 XNUMX 日期間發射。

2. Peregrine機器人登陸器的用途是什麼？

著陸器將代表美國宇航局向月球北部運送科學有效載荷。

3. 為什麼選擇平安夜作為發售日期？

發射日期是根據與軌道力學和Astrobotic的任務要求相關的科學因素確定的。

4. ULA在火神火箭的研發過程中遇到了哪些挑戰？

技術延誤，包括上級爆炸和火箭發動機測試故障等事件，導致了開發時間表的延誤。

5. 第一個任務「Certification-1」有何意義？

Certification-1 是太空軍要求的兩次認證飛行之一。

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