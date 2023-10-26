Astrobotic 的月球登陸器將在 ULA 的 Vulcan Centaur 火箭上發射

總部位於匹茲堡的 Astrobotic 公司正在準備利用聯合發射聯盟 (ULA) 先進的 Vulcan Centaur 火箭發射備受期待的首個月球登陸器。 ULA 執行長 Tory Bruno 確認，此次發射計劃於 24 月 26 日至 XNUMX 日之間進行，這對公司和整個航太產業來說都是一個重要的里程碑。

即將到來的發射是 Astrobotic 向月球北部地區運送科學有效載荷任務的一個組成部分。 由 Astrobotic 開發的 Peregrine 機器人登陸器將承載 120 公斤的有效載荷，並將支援 NASA 的商業月球有效載荷服務計劃。 該倡議旨在透過與私人公司合作來鼓勵月球探索的發展。

在一項突破性的合作中，Astrobotic 的 Peregrine 登陸器還將配備來自 Celestis 的託管有效載荷，該公司致力於將一小部分火化遺骸發送到太空作為追悼會。 這種獨特的夥伴關係為這項使命增添了令人心酸的元素，並突顯了人們日益認識到太空作為人類記憶的最後前沿。

雖然發射窗口恰逢平安夜，但 ULA 執行長 Tory Bruno 強調，這項時間表是基於細緻的科學計算。 任務要求規定了對照明條件的仔細控制以及與深空網路持續無線電通訊的需要。 這些因素將發射窗口限制在每個月的幾天，使得平安夜的發射變得更加重要。

ULA 在開發先進的 Vulcan Centaur 火箭時遇到了技術挫折。 然而，該公司仍然致力於確保最高的安全和性能標準。 即將到來的發射對於 ULA 來說是一個重要的里程碑，因為它是滿足美國太空軍嚴格要求所需的兩次認證飛行之一。

此次發射計畫在佛羅裡達州卡納維爾角太空部隊站的 41 號發射場進行。 ULA 對未來製定了雄心勃勃的計劃，目標是到 2025 年中期將 Vulcan Centaur 火箭的發射頻率提高到每兩週發射一次。 隨著 ULA 繼續與行業主要參與者簽訂合約和合作夥伴關係，預計這種增長的需求將來自政府和商業客戶。

Astrobotic 與 ULA 合作首次發射月球登陸器，為未來的太空探索鋪平了道路，並為聖誕節前夕作為發射日期的重要性提供了獨特的視角。 它展示了私人公司在支持科學研究、向親人致敬以及推動人類探索地球以外的界限方面的非凡能力。

常見問題

1. Astrobotic 的第一個月球登陸器是什麼？

Astrobotic 的第一個月球登陸器名為 Peregrine，是一種機器人太空船，旨在向月球北部地區運送科學有效載荷。 它高約 120 英尺，寬約 XNUMX 英尺，有效負載能力為 XNUMX 公斤。

2. 任務的目的是什麼？

該任務旨在透過向月球提供科學有效載荷來支援美國宇航局的商業月球有效載荷服務計劃。 此外，該任務還與 Celestis 建立了獨特的合作夥伴關係，該公司將一小部分火化遺骸發送到太空作為追悼會。

3. 為何定在平安夜發布？

發射視窗取決於任務要求，需要仔細控制照明條件和連續無線電通訊。 這些限制導致每個月只有幾個可用的發布日，其中之一是聖誕節前夕。

4. ULA遇到了哪些挫折？

ULA 在其 Vulcan Centaur 火箭的開發過程中面臨技術延誤，包括測試期間發生上級爆炸和火箭發動機測試期間發生另一次爆炸的事件。 然而，ULA 仍然致力於確保最高的安全性和性能標準。

5. 發射地點在哪裡？

此次發射定於佛羅裡達州卡納維爾角太空部隊站的 41 號發射場。

資料來源：NASA（[網域的 URL]）、CNBC 技術執行委員會高峰會（[網域的 URL]）