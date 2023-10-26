推進該領域：軟感測器拓展機器人和義肢的可能性

由不列顛哥倫比亞大學 (UBC) 和本田的研究人員共同開發的突破性軟傳感器柔軟、靈活且非常靈敏，有望徹底改變機器人和義肢領域。 這種創新的感測器應用於義肢或機器人肢體的表面時，可以增強觸摸靈敏度和靈活性，使機器能夠輕鬆執行複雜的任務。 此外，其類似皮膚的紋理促進了人類和機器人之間更安全、更現實的互動，從而促進了信任和協作水平的提高。

這款軟感光元件是 Mirza Saquib Sarwar 博士在 UBC 應用科學學院電機與電腦工程領域開創性博士研究的一部分，擁有一系列令人印象深刻的功能。 透過感測各種類型的力，感測器使義肢和機械手臂能夠以卓越的精確度和技巧對觸覺刺激做出反應。 現在可以自信地抓住和操縱雞蛋或水杯等精緻物體，而不會出現損壞或事故的風險。

該感測器主要由矽橡膠（一種電影中常用的材料，用於創造逼真的皮膚效果）組成，經過精心設計，可複製人類皮膚中存在的屈曲和起皺特徵。 透過利用類似於觸控螢幕中的弱電場，感測器可以檢測遠處的物體，同時檢測進入和沿其表面的力。 這種獨特的組合對於人機互動至關重要，使機器人能夠在靠近人類的地方安全有效地操作。

UBC 和本田前沿機器人研究所之間的合作已經產生了實用且可擴展的技術。 此感測器的製造流程簡單，可輕鬆擴展，從而可以覆蓋大表面積並大量生產。 該研究的領導者、UBC 電氣和電腦工程教授約翰·馬登 (John Madden) 博士確認，感測器和人工智慧正在迅速將機器人轉變為更強大、更逼真的實體。 然而，仍有很大的成長空間。

正如馬登博士所指出的那樣，人類皮膚擁有比當前技術所允許的更強的感測能力。 研究工作的重點是透過進一步改進感測器來模擬人類觸摸的複雜性，包括溫度檢測甚至損壞評估，從而彌補這一差距。 此外，人工智慧的整合將在幫助機器人優先考慮和回應相關感官資訊方面發揮關鍵作用。 先進感測器的發展和人工智慧的發展必須同時發生，塑造機器人與人類無縫共存和協作的未來。

常見問題

UBC 和本田研究人員開發的軟感測器的用途是什麼？

此軟感測器旨在增強機器人和義肢應用中的觸控靈敏度和靈活性。 它使機器能夠執行精細的任務並與人類安全地互動。

軟感測器如何運作？

該感測器利用弱電場來偵測物體，類似於觸控屏，同時還具有感應進入和沿其表面的力的能力。 這種組合可以實現精確且響應靈敏的互動。

感測器的構造使用哪些材料？

該感測器主要由矽橡膠組成，矽橡膠是一種多功能材料，以其柔韌性和與人體皮膚的相似性而聞名。

軟感測器可以量產嗎？

是的，感測器可以輕鬆製造和放大以覆蓋大的表面積。 這使得大規模生產成為可能，並為各行業的廣泛採用打開了大門。

感測器和人工智慧的進步如何使機器人受益？

感測器和人工智慧的進一步發展將使機器人能夠複製人類觸摸的複雜性，包括溫度檢測和損壞評估。 這項進步將增強他們的能力，並使他們對周圍環境和人類互動更加敏感。