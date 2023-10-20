Chris Boshuizen 用新音樂影片慶祝太空飛行兩週年

Planet Labs 聯合創始人兼首席技術官 Chris Boshuizen 最近發布了一段迷人的音樂視頻，以紀念他訪問太空兩週年。 該影片是對他在藍色起源太空飛行中的歷史性經歷的致敬。

2021 年 XNUMX 月，Boshuizen 踏上了旅程，這使他成為第三位冒險進入外太空的澳洲人。 這次飛行包括 Medidata Solutions 聯合創始人兼聯合首席執行官 Glen de Vries、Blue Origin 的 Audrey Powers 以及因《星際迷航》而聞名的演員 William Shatner 等知名人士，這對 Boshuizen 具有重要意義。

音樂錄影帶不僅紀念了他的里程碑，還展示了Boshuizen的藝術一面。 影片的視覺效果和美學吸引了觀眾，為 Boshuizen 探索音樂作為表達方式的旅程提供了獨特的視角。

此次慶祝活動正值太空探索的重要性不斷上升之際。 Boshuizen 的經驗為有抱負的太空人和愛好者提供了靈感。 它強化了這樣一種理念：太空旅行不僅關乎科學進步和發現，也關乎個人成長和自我表達。

音樂錄影帶的發布進一步凸顯了Boshuizen的多元才華和超越界限的能力。 透過將他對太空探索的熱情與他的藝術能力相結合，Boshuizen 傳達了一個強烈的信息：當一個人擁抱自己的熱情和夢想時，存在著無限的可能性。

總的來說，Chris Boshuizen 的新音樂錄影帶不僅慶祝了他令人難以置信的太空之旅，還提醒我們探索的變革力量以及追隨熱情的重要性。 它從象徵意義上和字面上證明了人類精神達到新高度的能力。

來源：

– Chris Boshuizen / Dr. Chrispy 音樂視頻

– 藍色起源太空飛行