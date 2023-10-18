麻省理工學院的研究人員將雙旋電子學和準晶體結合起來，為超導新發現打開了大門

麻省理工學院的研究人員將準晶體與一種稱為扭轉電子學的技術相結合，在準晶體的研究中取得了令人興奮的突破。 準晶體是一類獨特的材料，表現出介於晶體和非晶材料之間的不尋常的圖案和特性。 這項研究發表在《自然》雜誌上，介紹了一種新的靈活平台，用於研究準晶體並探索其潛在應用。

這項研究建立在扭轉電子學領域，該領域涉及將原子級薄層材料堆疊在一起，並以微小角度扭轉它們以創建莫爾超晶格。 這種模式對電子的行為有重大影響，並可能導致有趣現象的出現。 Twistronics 已經成功地創造了具有獨特性能的新型量子材料。

在這項研究中，研究小組將三片石墨烯堆疊在一起，以不同角度扭曲其中兩片。 這導致了準晶體的誕生，這是一種具有複雜且不規則原子圖案的材料。 由於生產困難，準晶體的研究和理解一直具有挑戰性。

透過將扭轉電子學和準晶體結合，研究人員為探索超導和其他奇異現象開闢了新的可能性。 超導是一種電子可以流過零電阻材料的現象，從而產生高效率的電子設備。 理解和利用超導性一直是電子學領域的長期目標。

這項研究不僅提供了對準晶體的新見解，而且還展示了雙電子學作為創建和研究原子薄材料的多功能工具的潛力。 這些材料的獨特性質和行為可能對未來的技術進步產生重大影響。

來源：

– 麻省理工學院的研究人員結合扭轉電子學和準晶體來研究奇異現象 – 麻省理工學院新聞

– 《自然》研究論文：“透過淬滅晶格無序穩定的扭曲三層石墨烯中的超導性”

– Twistronics – 麻省理工學院術語表

– 準晶體 – 麻省理工學院術語表