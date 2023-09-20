印度阿迪亞 L1 任務面臨太陽風暴風險引發擔憂

NASA 最近發布了一段可怕的視頻，展示了強大的日冕物質拋射 (CME) 雲，引發了人們對印度 Aditya L1 任務可能遇到的潛在風險的擔憂。 印度太空研究組織 (ISRO) 熱切等待其太陽任務 Aditya L1 取得成功，專家們將其與美國宇航局帕克太陽探測器任務所面臨的挑戰進行了比較。

美國太空總署的帕克太陽探測器在提供有關太陽風暴有害影響的寶貴見解方面發揮了重要作用。 它與太陽的近距離接觸產生了有關太陽現象的重要數據，有助於更好地了解它們對地球的影響。 最近的觀測表明，這些太陽風暴會影響氣候並引發極地周圍的極光出現。

儘管成功地駕馭了強大的太陽風暴並收集了重要的太陽數據，帕克太陽探測器仍然強調了太空探測任務面臨的潛在危險。 隨著 Aditya L1 前往拉格朗日 1 號點（它將在那裡研究太陽），人們擔心它可能會遇到類似的挑戰。

日冕物質拋射是太陽外層大氣的巨大噴發，會引發太空天氣，對地球上的衛星、通訊技術和電網帶來風險。 帕克太陽探測器旨在分析日冕物質拋射是否可以與行星塵埃相互作用並預測太空天氣模式，以保護我們的星球、人類活動和衛星。

在地球等行星附近發現的行星際塵埃在了解日冕物質拋射從太陽到地球的速度方面發揮著至關重要的作用，從而能夠更準確地預測其影響。 這些太陽現象可以將行星際塵埃移離地球最遠 6 萬公里。

儘管擔憂依然存在，但有必要考慮有關 Aditya L1 任務的一些關鍵因素。 與帕克任務不同，Aditya L1 太空船距離太陽相當遠，距離地球略高於 1.5 萬公里。 此外，該太空船還配備了保護層和特殊材料，以保護其免受輻射和日冕物質拋射雲的影響。

隨著 Aditya L1 繼續穿越深空，前往拉格朗日點，我們已經採取了預防措施來減輕潛在的傷害。 儘管面臨太陽風暴帶來的挑戰，印度 ISRO 對任務的成功仍持樂觀態度。

來源：

–美國宇航局

– 印度空間研究組織