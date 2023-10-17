TOI-1801 b：年輕行星系統中的溫帶迷你海王星

我們宣布發現了 TOI-1801 b，這是一顆迷人的溫帶迷你海王星，繞著一顆年輕的 M 矮星運行。 TOI-2020 b 於 1801 年 21.3 月最初被確定為 TESS 候選行星，其週期為 10.6 天。 然而，隨後的地面觀測，包括凌日內外的光度測量和精確的徑向速度測量，表明該行星的真實週期是 XNUMX 天。

透過這些後續觀測，我們確定TOI-1801 b的質量為5.74±1.46M⊕，半徑為2.08±0.12R⊕。 根據這些測量結果，我們可以自信地推斷出 TOI-1801 b 主要由水和岩石組成，其大氣中的氫氣含量可忽略不計（按質量計最多為 2%）。

此外，該系統的年齡估計約為 900 億年，使 TOI-1801 b 成為年輕的凌日系外行星之一。 當與其他已知的系外行星一起繪製時，TOI-1801 b 作為一個獨特的成員脫穎而出。

在說明質量半徑關係的圖中，TOI-1801 b 的不確定性被描述為具有置信水準的彩色陰影區域。 由不同顏色的線表示的成分模型提供了對系外行星潛在結構的見解。 具體來說，中間和右側面板分別顯示沒有氣體和有氣體包絡的成分模型。 右圖中的實線和虛線表示氣體封套的不同溫度場景。

作為參考，該圖還包括地球和海王星。 此外，我們將 B22 和 M22 作為參考，因為針對同一行星發布的結果相互矛盾，表明測量結果不同。

總之，TOI-1801 b 代表了我們對系外行星知識的有趣補充。 其溫和的性質、成分和年輕的年齡使其成為進一步研究的引人注目的目標。 對此類系外行星的持續研究有助於我們了解太陽係以外不同環境中的行星形成和演化。

定義：

– TESS：凌日系外行星勘測衛星

– M矮星：主序星的一種，又稱紅矮星，質量為太陽的0.08至0.6倍。

– 徑向速度 (RV)：利用多普勒頻移效應測量恆星朝向或遠離觀察者的運動。

– 質量和半徑：質量是指物體中的物質含量，而半徑則測量從中心到外表面的距離。

– 等密度線：質量半徑圖上的灰色虛線，表示不同成分模型中的等密度線。

– 比熵：一種熱力學性質，可量化系統的無序性或隨機性。

– H2：分子氫氣。

– CARMENES 和 HIRES：用於精確徑向速度測量的儀器。

來源：

– 巴拉甘等人(2022)

– El Mufti 等。 (2023)

– 曾等人(2019)

– astro-ph.EP（arXiv 識別碼）