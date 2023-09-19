神經元的演化：長生動物的見解

巴塞隆納基因組調控中心的研究人員在神經元演化方面取得了重大發現。 他們將研究重點放在長生動物（毫米大小的海洋生物）上，發現這些古代動物的特殊分泌細胞可能在更複雜的生物體中產生了神經元。

長生動物是大約 800 億年前首次出現在地球上的簡單生物。 這些微小的動物沒有身體部位或器官，靠著吃藻類和微生物生存。 研究人員發現，長生動物中的肽能細胞顯示神經發生訊號，並擁有與突觸前神經元結構相似的基因模組。 這些細胞還使用類似於神經元中發現的神經肽驅動過程的通訊系統。

該研究涉及繪製長生動物不同細胞類型的圖譜並分析它們的特徵和基因模組。 研究表明，長生動物細胞透過類似於神經發生的信號從祖上皮細胞中分化出來。 它們還具有神經元突觸前支架所需的基因模組。 然而，它們缺乏神經元訊息接收端的組件，也無法傳導電訊號。

長生動物中的肽能細胞和神經元之間的相似性是顯著的。 這些細胞與原始神經元細胞具有許多共同特徵，顯示它們可能是神經元發育的進化墊腳石。

這項發現挑戰了先前關於神經元進化的觀念，並表明神經元的基礎在 800 億年前就開始形成。 從演化的角度來看，早期神經元可能是從類似長生動物中發現的勝肽能分泌細胞開始的。 隨著時間的推移，這些細胞獲得了新的基因模組，並進化成在更高級的動物中觀察到的複雜的神經系統。

雖然關於神經系統的演化故事還有更多需要了解，但這項研究為神經元的起源提供了有價值的見解。 長生動物細胞和神經元之間分子相似性的存在引發了關於神經元進化軌跡和不同動物譜系獨特特徵的問題。

資料來源：基因組調控中心