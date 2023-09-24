無腦箱型水母具有非凡的認知能力

研究人員在加勒比海箱形水母的認知能力方面取得了顯著的發現，揭示了這些無腦生物具有從視覺線索中學習的意想不到的能力。 這種學習形式被稱為聯想學習，涉及視覺刺激與特定結果的識別和聯繫，使水母能夠適應並避免環境中的障礙。

在哥本哈根大學海洋生物學家進行的一項實驗中，箱形水母被放置在一個玻璃壁上裝飾有不同深色條紋的水箱中，模擬紅樹林根部的視覺複雜性。 令人驚訝的是，在短短三到六次嘗試後，水母很快就學會瞭如何穿過柵欄不太明顯的區域。 然而，如果條紋變得更加明顯或完全去除，水母將很難找到路。

這項研究挑戰了「學習和複雜認知能力只屬於大腦較大的生物」這一觀點。 儘管箱形水母只擁有其他動物神經元的一小部分，但其學習速度卻相當。 這表明透過關聯進行學習的能力可能是神經系統的基本屬性，可以追溯到數百萬年前水母和更高級動物的共同祖先。

這項發現的影響超越了科學好奇心。 了解這些無腦生物如何獲得這種學習能力可能對神經科學和人工智慧等領域產生重大影響。 此外，它促使我們重新評估我們對智力和認知的理解以及它們在數百萬年中是如何演變的。

總之，這項開創性的研究強調了自然界中仍有待揭開的奧秘。 在看似簡單的生物體中揭示出如此複雜的學習能力，鼓勵人們對智力有更廣泛的認識，並提醒我們，智力在動物王國中的分佈可能比以前想像的要廣泛得多。

來源：

–哥本哈根大學

– 實驗生物學雜誌