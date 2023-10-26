GRB 230307A 的發現：揭示中子星合併

來自世界各地的科學家團隊最近取得了一項重大突破，對名為 GRB 230307A 的伽馬射線暴進行了令人震驚的觀測。 透過結合使用地面和太空望遠鏡，包括詹姆斯韋伯太空望遠鏡、費米伽馬射線太空望遠鏡和尼爾格爾爾斯斯威夫特天文台，這些研究人員目睹了兩顆中子星合併所產生的非凡宇宙事件。 這種罕見現象的結果是發生了強烈的爆炸，產生了重元素。

這項發現最令人著迷的方面之一是在爆炸後檢測到碲。 碲是地球上比鉑更稀有的元素，它的存在表明元素週期表中靠近碲的其他元素（例如碘）也可以在千新星噴射的物質中找到。 碘是一種必需的礦物質營養素，對於維持地球上的生命至關重要。

千新星是中子星或中子星與黑洞碰撞所產生的大規模爆炸，會在幾秒鐘內釋放出巨大的能量。 這些事件期間釋放的能量相當於太陽在其整個 10 億年生命週期中產生的能量。

GRB 230307A 因其驚人的亮度而特別引人注目。 在過去 50 年的觀測中，它只是有記錄的第二亮的伽馬射線暴。 它的亮度比費米望遠鏡探測到的典型伽馬射線暴亮約 1,000 倍。

各種太空和地面望遠鏡之間的合作使科學家能夠即時收集有關這一非凡事件的大量有價值的資訊。 透過利用詹姆斯韋伯太空望遠鏡的紅外線功能，研究人員能夠確定千新星的起源，將其定位在距離中子星合併地點約 120,000 萬光年的螺旋星系內。 這兩顆中子星行駛了驚人的距離，相當於我們銀河系的直徑，然後在數億年後合併。

這項突破性的發現凸顯了太空和地面望遠鏡在天文物理學領域的互補性。 隨著擁有非凡視野的南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡即將發射，天文學家預計未來將有更多探索和監控千新星的機會。

這項研究的結果發表在《自然》雜誌上，標誌著我們對整個宇宙重元素形成的理解取得了重要進展。

常見問題：

Q：什麼是伽瑪射線爆發？

答：伽瑪射線暴是一種高能量爆炸，會釋放大量伽瑪射線輻射，發生在宇宙的遙遠區域。

Q：什麼是千新星？

答：千新星是由兩顆中子星或一顆中子星與黑洞碰撞而產生的大規模爆炸。

問：為什麼碲的檢測對於這項發現具有重要意義？

答：碲的存在表示千新星噴射出的物質中也可能存在其他元素，例如碘。 碘是地球生命所需的必需礦物質營養素。

Q：詹姆斯韋伯太空望遠鏡對這項研究有何貢獻？

答：詹姆斯韋伯太空望遠鏡提供了寶貴的紅外線功能，幫助科學家確定了螺旋星系中千新星的位置，揭示了中子星合併的起源。

Q：南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡的意義是什麼？

答：南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡擁有廣闊的視野，將使天文學家能夠進一步探索和監控千新星，為詳細研究這些宇宙事件提供更多機會。

（圖片來源：美國太空總署）