探索量子力學中的守恆定律

守恆定律是物理學的基本原理，描述了孤立物理系統中某些數量或屬性隨時間的保存。 這些定律包括質能守恆、動量守恆和電荷守恆，對於理解宇宙的行為至關重要。 它們決定了自然界中可以或不可以發生的過程。 例如，動量守恆表明，在發生碰撞等事件之前和之後，封閉系統中所有動量的總和保持恆定。

雖然守恆定律在經典力學中已經很成熟，但它們在量子力學領域變得更加有趣。 在量子力學中，守恆定理源自於物理系統的對稱性等原理，這與經典力學從一開始就被假定的不同。

在《美國國家科學院院刊》上發表的一項新研究中，研究人員開發了一項思想實驗，以進一步探索量子力學中的守恆定律。 思想實驗，即用於探索理論和原理後果的假設場景，為量子力學的本質提供了新的見解。

研究人員創建的思想實驗涉及兩個角色，愛麗絲和鮑勃，坐在輪子相對的椅子上。 當它們相互推動時，它們以相同的速度向相反的方向移動，導致速度總和恆定為零。 這證明了量子領域內動量守恆。

這個思想實驗的意義超越了它的具體場景。 它說明了守恆定律的普遍適用性，涵蓋了不同質量、初始運動和複雜相互作用的場景。 守恆定律源自於自然界中發現的對稱性，無論交互作用的具體細節如何，它們的可預測性都成立。

然而，在量子力學中，傳統的守恆定律面臨挑戰。 測量量子系統中的特定量會擾亂該系統，從根本上改變其隨後的演化。 為了克服這項挑戰，研究人員設計了一種實驗裝置，其中包括準備處於特定初始狀態的量子系統，並在準備後立即測量守恆量。 然後，他們允許系統在沒有任何測量的情況下演化，表明即使在個別情況下，角動量守恆仍然存在。

這項研究有助於更深入地理解量子力學的基本原理和控制量子系統行為的守恆定律。 透過思想實驗和創新實驗裝置來探索這些定律，科學家可以繼續揭開量子領域的奧秘。

來源：

– 標題：實驗中解釋的量子力學守恆定律

資料來源：美國國家科學院院刊

作者：喬治·扎哈里亞、馬庫斯·S·基施納、桑杜·波佩斯庫

日期：11月2020