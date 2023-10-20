早期明亮星系之謎已解：爆發恆星形成

詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 最近捕捉了一些宇宙最早星系的影像，這些星係是在大爆炸後數億年內形成的。 這些星系對於它們的年齡來說顯得太亮、太大、進化得太多，挑戰了宇宙學的標準模型。 然而，發表在《天體物理學雜誌快報》上的新研究表明，爆發式恆星形成現象可以解釋這個謎團，這種現象涉及短暫而激烈的恆星誕生和死亡階段，隨後是更長、更安靜的階段。

研究人員使用相對論環境回饋（FIRE）計畫的先進電腦模擬來研究這個問題。 模擬結果表明，爆發式恆星形成可以解釋 JWST 捕捉到的早期星系中觀察到的令人驚訝的亮度。 爆發式恆星形成在低質量星系中很常見，其特徵是爆發式恆星形成，隨後發生超新星爆炸，噴射出氣體，隨後又回落形成新恆星。 然而，當星系變得足夠大時，它們的引力會將星系聚集在一起並使其進入穩定狀態，從而防止氣體噴射。

如果得到證實，這種解釋將避免對宇宙學標準模型進行修訂或調整。 這些發現揭示了宇宙黎明的物理學，並挑戰了先前關於早期宇宙的猜測。 透過提供可靠的觀測證據，JWST 大大增加了我們對星系物理細節的理解，並使我們能夠重新審視和研究早期宇宙的物理學。

來源：

——《天體物理學雜誌快報》

– 孫國超，西北大學博士後

– 克勞德-安德烈·福徹-吉蓋爾 (Claude-André Faucher-Giguère)，西北大學天文學家