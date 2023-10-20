盤多之聲：聆聽古樹的交流

最近的錄音使我們能夠聽到地球上最廣泛、最古老的生物體之一發出的聲音。 潘多 (Pando) 是一片由一棵樹形成的巨大森林，是一種非凡的植物，屬於顫楊樹種。 Pando 位於猶他州，佔地 47,000 英畝，擁有 100 根莖，全部具有相同的 DNA。 這種巨大的生物體估計有 12,000 歲的年齡，重 6,000 噸，擁有高達 24 公尺的樹幹。

音響藝術家傑夫賴斯 (Jeff Rice) 與潘多之友 (Friends of Pando) 合作錄製了這種隱藏生物的聲音。 賴斯將水聽器放置在樹枝底部的空洞中，並將其穿過樹根，發現了微弱的聲音，甚至在雷暴期間捕捉到了振動。 藝術家認為，振動是由森林中數百萬片樹葉振動引起的，並透過樹枝將振動傳遞到大地。

Pando 的根係是相互關聯的，從遠處敲擊樹枝時捕捉到的重擊聲就可以證明這一點。 雖然共享根系在白楊樹種中很常見，但 Pando 因其非凡的大小和年齡而脫穎而出。

這個聆聽潘多聲音的前所未有的機會具有藝術和科學潛力。 Pando之友的創始人蘭斯·奧迪特（Lance Oditt）看到了在科學研究中使用這些可靠數據的潛力，可以更好地了解巨大的隱藏液壓系統，而不會造成任何損害。

傑夫賴斯強調了自然聲音在環境研究中的重要性，指出它們是當地生物多樣性的記錄，可以用來衡量環境變化。 不幸的是，由於棲息地清理和有助於控制食草動物種群的捕食者的消滅等人類活動，潘多目前正處於衰退狀態。 這引發了人們對這種非凡生物體及其支持的生態系統的未來的擔憂。

來源：

– 科學快訊：URL

– Pando 之友：URL