Astroforge 為首次商業深空任務做準備

Astroforge 是一家總部位於加州的公司，在太空開採貴金屬的使命中取得了重大進展。 作為 SpaceX 阿爾忒彌斯計畫的一部分，該公司計劃於明年用火箭發射其太空船 Brokkr-2。 這將是私人公司首次將任務送入深空。

太空採礦背後的動機是，隨著世界從化石燃料轉向再生能源，對金屬的需求不斷增加。 地球資源有限，在傳統地點採礦會帶來經濟和環境成本。 然而，太陽系中的許多小行星都含有豐富的金屬，例如鈷、鎳和鉑族金屬，這些金屬對未來的工業至關重要。 此外，這些小行星的金屬濃度比地球高，這意味著需要開採更少的材料來生產更多的金屬。

Astroforge 旨在透過成功實現太空採礦商業化來進軍這個市場。 雖然其他公司過去也曾嘗試過太空採礦，但 Astroforge 認為，由於成本降低以及蓬勃發展的太空公司生態系統提供現成組件，目前的情況更為有利。 Astroforge 的 Brokkr-2 任務的總成本估計不到 10 萬美元。

Astroforge 的創辦人 Matt Gialich 和 Jose Acain 都擁有太空工程背景，並擁有在 SpaceX 和其他航空航太公司工作的經驗。 他們認識到太空任務的潛力，但因深空專案相關的官僚挑戰而卻步。 相反，他們決定發射 Astroforge，以利用太空技術的進步和降低發射成本的潛力。

在首次深空任務中，Astroforge 瞄準了一顆 M 型小行星，據信該小行星的金屬濃度高於地球。 雖然最初的任務將涉及飛越小行星進行資料收集和探索，但 Astroforge 希望將這些資訊用於未來的採礦作業。

Astroforge 在開發太空船和成功試射火箭方面的進展表明其已為商業深空任務做好了準備。 隨著對金屬的需求不斷增長以及空間資源滿足這些需求的潛力，Astroforge 準備對採礦業產生重大影響。

資料來源：福布斯