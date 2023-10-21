新研究指出古代泥湖是火星生命證據的潛在來源

最新研究表明，尋找火星過去宜居性證據的科學家可能希望將注意力集中在一個古老的泥湖上。 雖然沉積物豐富的地區通常被認為是搜尋的良好起點，但研究表明，探索沉積物的來源，而不是探索沉積物流入的地區，可能會更有成效。

研究人員提出，Hydraotes Chaos 地區（Oxia Palus 的一個子區域）包含一個古老的泥湖，可能隱藏著過去生命的證據。 這個泥湖由近 4 億年前充滿氣體的泥岩地層排出物形成，為了解古代含水層物質提供了獨特的視角。

與覆蓋火星的巨大洪水通道不同，Hydraotes Chaos 的平坦盆地簡化了對火星含水層的檢查，並降低了陸上沉積物採集的風險。 此外，即使火星表面變得不適合居住，其地下也可能仍然適合居住。 因此，探索泥湖內的沉積物可以發現火星過去地質時期有生命的證據。

美國太空總署艾姆斯正在考慮將 Hydraotes Chaos 平原作為未來任務的可能著陸點，該任務的重點是尋找生物標記物，特別是脂質，它們有可能在火星上存活數十億年。 該地區還呈現出其他令人著迷的特徵，例如廣泛分佈的泥火山和底闢，它們可以讓我們深入了解火星的地下過程和結構。

這項研究揭示了火星複雜的地質情況，並強調了調查富含沉積物的區域（例如 Hydraotes Chaos 中的古老泥湖）的重要性，以尋找過去宜居性和潛在生命跡象的證據。

來源：

– 「探索火星混沌地形中亞馬遜中部含水層沉積爆發殘留物的證據」 – 自然科學報告

——亞歷克西斯·羅德里格斯，行星科學研究所高級研究員