研究人員利用糾纏對逆時流進行量子模擬

劍橋大學的研究人員在量子力學領域取得了一個有趣的發現。 透過操縱量子糾纏，他們能夠模擬如果時間逆轉會發生什麼。 該團隊由日立劍橋實驗室的 David Arvidsson-Shukur 領導，將他們的理論與量子計量學聯繫起來，量子計量學是一個利用量子理論進行高靈敏度測量的領域。 該實驗涉及糾纏兩個粒子，其中一個粒子被操縱以改變另一個粒子過去的狀態，從而改變實驗結果。

糾纏是指一組粒子即使相距很遠仍共享相同的量子態。 這種現像是量子計算的基礎，量子計算使用糾纏粒子來執行複雜的計算。 雖然粒子在時間上向後傳播的概念一直是爭論的主題，但劍橋團隊的方法為這種可能性提供了新的線索。

該團隊的模擬表明，理論上可以使用量子糾纏操縱來追溯改變過去的行為。 例如，他們展示了某人如何在第一天向另一個人發送禮物，直到第二天才知道他們的願望清單，但仍然設法根據收到的訊息更改第一天發送的內容。 這項創新開啟了量子計算和其他技術的潛在應用。

實驗顯示，觀察到的效果有 75% 的幾率失敗，這意味著只有四分之一的運行才能達到預期的結果。 為了緩解這種情況，研究人員建議發送許多糾纏光子並利用濾波器去除未校正的光子，確保其中一些光子最終攜帶更新的資訊。 雖然團隊澄清他們的工作並不能實現傳統的時間旅行，但它代表了對量子力學基礎的重大探索，以及糾正過去錯誤以創造更美好未來的方法。

該研究得到了多個基金會和組織的支持，包括瑞典-美國基金會、拉爾斯希爾塔紀念基金會、格頓學院以及工程和物理科學研究委員會 (EPSRC)。

資料來源：劍橋大學，《物理評論快報》