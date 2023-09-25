木星衛星歐羅巴偵測到的二氧化碳指向隱藏的海洋

科學家利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的數據來探測木星衛星之一木衛二上的二氧化碳。 這項發現表明，木衛二冰殼下的廣闊海洋可能含有維持生命所必需的化學元素。 人們已經相信木衛二在其冰凍的外殼下有一個巨大的鹹水海洋，使其成為太陽系中外星生命的潛在宿主。 然而，確認海洋是否具備合適的條件一直具有挑戰性。

分析韋伯望遠鏡資料的研究小組發現，最豐富的二氧化碳位於一個名為塔拉地區的地區，該地區以其鋸齒狀山脊和裂縫的混亂地形而聞名。 據推測，隨著時間的推移，來自海洋的溫水可能會上升到地表，融化冰並形成不平坦的峭壁。

第一項研究的結論是，二氧化碳可能源自木衛二的內海。 然而，不能排除碳來自地球內部的岩石狀碳酸鹽礦物的可能性，然後透過輻射分解。 此外，在塔拉地區也檢測到了食鹽，這表明與隱藏的海洋有潛在關聯。

雖然科學家希望觀察到從木衛二表面噴出的水羽或揮發性氣體，但他們沒有檢測到任何東西。 歐洲太空總署的木星月球探測器 Juice 和美國太空總署的木衛二快艇任務這兩項即將到來的太空任務旨在收集有關木衛二及其神秘海洋的更多資訊。 Juice 任務計畫於 2032 年飛越木衛二，將為了解月球表面化學提供寶貴的見解。 科學家強調，這些任務的主要目標是確定木星的冰冷衛星是否具備支持生命的適當條件，而不是確認外星生物的存在。

資料來源：法新社（法新社）