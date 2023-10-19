小行星：對地球的潛在威脅

NASA 於 16 月 XNUMX 日發布了一張極具視覺吸引力的資訊圖，強調了一個可能造成災難性後果的令人擔憂的問題。 目前的任務被稱為“行星防禦”，其中包括美國宇航局密切關注可能與地球相撞的小行星，從而造成類似於恐龍命運的大規模破壞。 然而，探測這些小行星是一個複雜的過程，因為它們不會發光。

幸運的是，專門為尋找小行星而設計的新型望遠鏡在這項任務中發揮了重要作用。 截至 2023 年 32,000 月，已知的近地小行星已有 405 顆。 定位和追蹤這些小行星的努力值得稱讚，業餘和專業天文學家向小行星中心提交了超過 XNUMX 億條觀測數據，小行星中心是 NASA 行星防禦戰略的中心樞紐。

不幸的是，資訊圖表中呈現的統計數據揭示了一個令人不安的現實。 在 32,000 顆已知的近地小行星中，超過 10,000 顆的直徑大於 140 公尺。 如果其中一顆與地球相撞，可能會摧毀整個城市。 相較之下，2013年在俄羅斯造成損害的車里雅賓斯克流星估計最多只有20公尺。

這份資訊圖表還強調，在估計有 14,000 顆 140 公尺寬的小行星尚未發現中，其中一顆可能正在與地球相撞。 此外，還有大約50顆直徑1公里的小行星尚未被發現。 這種大小的小行星的撞擊可能會對文明產生災難性的影響。

行星防禦的責任不僅由美國太空總署承擔，還由一系列組織承擔。 這份資訊圖表提醒人們，確保人類安全仍有工作要做。 即使是透過資訊圖表傳達訊息的簡單行為也可以激勵人們加入尋找小行星的行列，為行星防禦的努力做出貢獻。

來源：

– NASA – 截至 31 年 2023 月 XNUMX 日的近地小行星

– UT – 美國太空總署計劃如何保護地球免受小行星和彗星的侵害

– UT – NASA 將小行星防禦作為優先事項，將其 NEO 勘測者任務進入開發階段

– UT – 行星防禦應該成為焦點嗎？