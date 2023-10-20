有數千顆具有潛在危險的小行星可能會摧毀城市

美國太空總署行星防禦部門負責探測和追蹤可能與地球相撞並造成大規模破壞的小行星。 雖然任務看似簡單，但實際上非常具有挑戰性。 小行星不會發光，因此通常當陽光從其表面反射並被觀察夜空的望遠鏡捕捉到時，它們通常會被檢測到。 最近，專門設計用於尋找小行星的望遠鏡數量有所增加。

根據 NASA 2023 年 32,000 月發布的資訊圖，目前已知的近地小行星有 405 顆。 識別和追蹤這些小行星的工作非常出色，業餘和專業天文學家向小行星中心（NASA 行星防禦戰略的中心樞紐）提交了超過 XNUMX 億份觀測數據。

然而，資訊圖表揭示了一些令人不安的統計數據。 在 32,000 顆近地小行星中，超過 10,000 顆的直徑大於 140 公尺。 如果其中一顆小行星撞擊地球，它將有能力摧毀整個城市。 從這個角度來看，2013年撞擊俄羅斯車里雅賓斯克地區的小行星估計直徑為20米，造成了嚴重的損害和人員傷亡。

更令人擔憂的是，NASA的專家認為，我們只發現了潛在危險的140公尺寬小行星的不到一半。 他們估計還有超過 14,000 顆小行星尚未被發現。 此外，還有大約50顆直徑1公里的小行星尚未被發現。 如此大小的小行星撞擊所造成的災難性後果可能遠遠超出單一城市的毀滅。

行星防禦界，包括美國太空總署以外的組織，在確保人類安全方面面臨艱鉅的任務。 每一次努力，無論多麼微小，都在這項使命中發揮著至關重要的作用。 這張迷人的資訊圖表提醒人們繼續努力識別和追蹤潛在危險小行星的重要性。