維拉·C·魯賓天文台利用新演算法發現小行星

維拉·C·魯賓天文台將於 2025 年開始運行，在正式啟動之前就已經展示了其小行星探測能力。 華盛頓大學的研究人員開發了一種名為 HelioLinc3D 的新演算法，該演算法僅根據幾張圖像就成功識別了一顆近地小行星。 該演算法執行多夜鏈接，結合多個夜晚的數據，使用比當前工具更少的觀察來找到真實物體。

魯賓天文台的目標是在運行的最初幾個月內將已知小行星和潛在危險小行星（PHA）的數量增加一倍。 PHA 是軌道與地球軌道足夠接近的小行星，它們有可能與我們的星球相撞。 憑藉其大型西蒙尼巡天望遠鏡和世界上最大的魚眼鏡頭，該天文台將每三天捕獲一次天空的數位影像，每晚產生約 20 TB 的數據。

Heliolinc3D 使用夏威夷大學進行的 ATLAS 調查數據進行了測試。 在本次測試中，此演算法成功辨識出一個名為2022 SF289的PHA，該PHA曾被ATLAS觀測到，但使用傳統方法並未被辨識為新物體。 該演算法透過減去連續影像並識別差異來檢測天空的變化。 然後它測量這些差異的亮度和位置。

除了識別 PHA 之外，維拉·C·魯賓天文台預計還會有各種其他太陽系發現，包括柯伊伯帶天體和可能更大的星際天體。 該天文台將捕捉前所未有的大量數據，並為科學家提供有關太陽系及其他星系的寶貴見解，從而徹底改變天文學領域。

來源：

– 華盛頓大學 (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NSF 的 NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)