亞利桑那大學天文學院在巨型麥哲倫望遠鏡計畫中取得里程碑

亞利桑那大學天文學院在其正在進行的建造巨型麥哲倫望遠鏡的計畫中取得了一個重要的里程碑。 望遠鏡的第七個也是最後一個鏡子現已在鑄造過程中達到其峰值溫度。 鏡子的完成使該計畫距離天文學家觀測光年之外星系的最早部分又更近了一步。

巨型麥哲倫望遠鏡是一種地面光學望遠鏡，將為研究人員提供強大的工具來探索星系的起源，並有可能做出突破性的發現。 這台望遠鏡對於探測遙遠行星大氣層中的生命跡象至關重要。

望遠鏡的建造是一個漫長而複雜的過程，涉及數千名科學家的不懈努力。 第七面鏡子形成直徑 28 英尺的巨大蜂巢結構，重量僅為相同尺寸實心鏡子的 1/5。 這種創新設計可實現先進的功能和效率。

鏡面拋光計畫科學家巴迪·馬丁強調了集體奉獻對於創造望遠鏡最終產品的重要性。 從巨型麥哲倫望遠鏡獲得的見解將極大地促進我們對宇宙的理解，建立在亞利桑那大學在太空科學方面的深厚遺產的基礎上。

第七塊鏡子將經歷冷卻過程，預計需要大約三個月的時間，拋光階段將在不久後開始。 一旦建成，巨型麥哲倫望遠鏡將成為團隊合作和辛勤工作的證明，並將為子孫後代的科學進步鋪平道路。

總體而言，建造巨型麥哲倫望遠鏡的進展標誌著亞利桑那大學天文學院取得了重大成就，使我們更接近解開宇宙的秘密。

來源：

– 亞利桑那大學天文學院