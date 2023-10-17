研究表明，氣態巨行星比之前想像的更常見

最近發表在《自然通訊》雜誌上的一項研究表明，像木星這樣的氣態巨行星可能比之前想像的更常見，特別是在恆星系統較安靜的區域。 對恆星系統的傳統理解是，它們由靠近恆星的岩石行星和更遠的氣態巨行星組成。 然而，最近發現的「熱木星」（軌道距離恆星非常近的氣態巨行星）對這一假設提出了挑戰。

這項研究由義大利國家天文物理研究所的拉斐爾·格拉滕 (Raffaele Gratten) 和他的同事進行，重點關注繪架β移動星團，這是一小群距離我們約 115 光年的恆星。 他們分析了該群中 30 顆恆星的質量和運動，發現其中大約 20 顆可能在其恆星系統的外部區域支持與木星大小相似的氣態巨行星。

這項發現意義重大，因為先前的調查表明，氣態巨行星在恆星系統中相對罕見，只有不到五分之一的類太陽恆星擁有自己的木星版本。 研究人員認為，關鍵的差異在於繪架座β移動星團的環境，與其他恆星形成區域相比，該星團更加稀疏且人口較少。 在這些安靜、分散的社區中，天然氣巨星形成和生存的機會更高。

像木星這樣的氣態巨行星誕生於恆星系統寒冷的外部區域，那裡的揮發性元素可以凝結成冰和氣體。 然而，這些行星的形成和穩定性可能會因與經過的其他巨行星或恆星的引力相互作用而受到破壞。 在人口稠密的恆星區域，恆星數量較多且恆星之間的距離較小，可能會使氣態巨行星難以形成並維持其位置。

雖然天文物理學家對太陽的誕生地存在爭議，但這項研究表明，我們的太陽係不太可能是從人口稠密的恆星苗圃中誕生的。 研究表明，我們的太陽可能起源於一個較為安靜的區域，只有一些分散的年輕恆星。 為了進一步了解恆星系統的形成，有必要對更密集的恆星形成區域進行更多研究。

目前正在繞太陽運行的歐空局蓋亞天文台收集的數據可以為這個有趣的問題提供進一步的見解。

資料來源：自然通訊、Inverse