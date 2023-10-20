觀測天空：20 月 23 日至 XNUMX 日

本文提供了 20 月 23 日至 XNUMX 日觀測天空的信息，包括行星位置、月球可見度和獵戶座流星雨。

20年XNUMX月

水星是太陽系中最小的行星，它達到上合點，並將在 XNUMX 月成為一顆黃昏之星。

在黑暗的窗口中，可以看到M1，即蟹狀星雲，它是一顆1054 年爆炸的大質量恆星的殘餘物。星雲在天空中看起來像一個白色的污點，可以看到它的中央脈衝星有一個巨大的脈衝星。望遠鏡。

21年XNUMX月

今晚是國際賞月之夜，月亮到達上弦月。 這為觀察暮色降臨提供了良好的機會。 月亮位於射手座，日落時位於南方高處，並向西南地平線移動。

觀察者可以尋找明暗界線，即月球暗區和亮區的分界線。 赤道附近可以看到亞平寧山脈以及阿基米德隕石坑、奧托呂庫斯隕石坑和阿里斯圖斯隕石坑。 在赤道以南，可以觀測到阿爾巴格尼烏斯隕石坑和喜帕恰斯隕石坑。

獵戶座流星雨也在今晚達到頂峰，最佳觀賞時間為22月15日凌晨。這些流星源自哈雷彗星留下的碎片，在獵戶座附近可見，輻射點位於獵戶座東北方。參宿四星。 觀測者預計在日出前每小時可以看到 20 至 XNUMX 顆流星。

22年XNUMX月

觀賞獵戶座流星雨的最佳時間是凌晨 2 點到當地日出之間。 流星的輻射點位於獵戶座的參宿四附近，最佳視野來自該點兩側約 45° 的位置。

觀察者應該找到一個可以清楚地看到北部、東部和南部地平線的黑暗天空，並掃描天空尋找流星。 天文攝影師還可以在影像中捕捉流星。 隨著黎明的臨近，流星的出現率應該會有所提高。

23年XNUMX月

金星在美國東部時間晚上 7 點達到最大西距，與太陽的夾角約為 46°。 這顆行星也達到了二分法，呈現半亮狀態。 觀察者可以比較金星在接下來幾天的外觀，以確定它何時恰好出現半亮。

金星目前是一顆晨星，並且在接下來的幾天裡仍將如此。

來源：

– 天文學：羅恩凱利