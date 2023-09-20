證實與反駁：尋找最遠的星系

長期以來，科學家一直在尋找宇宙中最遠的星系。 最近，一個名為「麥茜星系」的暫定候選者被宣布，這表明它可能存在於宇宙歷史的一個令人難以置信的早期階段。 然而，進一步的研究發現了另一個星系，CEERS-93316，似乎距離更遠。 這些發現需要驗證。

為了確定這些潛在的「最早星系」的距離和年齡，由亞利桑那州圖森國家光學紅外線天文學研究實驗室的巴勃羅·阿拉巴爾·哈羅（Pablo Arrabal Haro）領導的天文學家與蘇格蘭的一個團隊合作進行了光譜研究。 他們的研究證實，梅西星系在大爆炸後至少存在 390 億年。 此外，他們反駁了 CEERS-93316 的初始距離估計，將其置於更現實的 z~4.9 紅移處，距離大約 12 億光年。

梅西星系的確認和 CEERS-93316 的發現為了解早期宇宙提供了寶貴的見解。 這些星系似乎比同一時期的其他星系更明亮，這表明星系在大爆炸後的最初幾億年中快速增長，挑戰了當前的星系形成模型。

為了獲得準確的距離測量，研究小組對兩個星系進行了後續的光譜研究。 光譜學使他們能夠確認梅西星系的高紅移並反駁了早期對 CEERS-93316 的估計。 透過觀察最早的星系，天文學家希望了解宇宙早期階段導致這些物體誕生和演化的條件和過程。

這項研究由詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 促成，展示了該天文台在探測高紅移星系方面的強大能力。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡的任務是在宇宙黎明時找到最遠的星系，這將使科學家能夠收集有關早期宇宙的詳細資訊。 每項發現，望遠鏡的能力都超出了預期，為早期宇宙星系的物理特徵提供了寶貴的見解。

隨著 JWST 繼續觀察宇宙的初期，天文學家預計會有更多關於早期星系的消息。 最終，JWST 或其後繼者可能會發現難以捉摸的“第一星系”，揭示大爆炸後幾億年宇宙的重要訊息。

來源：

– 與全球團隊合作證實、反駁遙遠的星系

– 早期宇宙中非常明亮的星系的證實與反駁

– 回顧早期宇宙：一個證實與反駁的故事