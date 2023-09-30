用詹姆斯韋伯太空望遠鏡尋找系外行星上的火山活動

詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）為研究類地系外行星的大氣層和了解其表面狀況開闢了新的機會。 雖然目前 JWST 無法觀測到圍繞類太陽恆星運行的地球大小的行星，但未來具有直接成像功能的望遠鏡將能夠觀測到它們。 探測類地行星上的活躍火山活動至關重要，因為它可以深入了解其內部，並幫助我們了解地球和金星之間的相似之處。

為了研究這一點，研究人員使用氣候模型進行了模擬，在八年的時間內創造了四種外地球情境。 這些模擬包括正在進行的大型火成岩省噴發，其二氧化硫排放量各不相同，範圍為 1.8-60 Gt。 然後，使用這些模擬的大氣數據對 0.2-2.0 μm 之間的直接成像觀測進行建模，從而得出地球外模擬每月的反射光譜。

透過分析反射光譜，研究人員確定了主要吸收特徵（例如 O3、O2 和 H2O）大小的變化，以及光譜斜率的變化。 在這些變化中，最可偵測且最明確的火山活動證據是 O3 吸收和光譜斜率的變化。

這項研究強調了 JWST 和未來望遠鏡探測系外行星火山活動的潛力。 透過研究這些火山特徵，科學家可以獲得對這些行星內部的寶貴見解，並進一步了解地球和其他岩石系外行星之間的共通性。

資料來源：Colby M. Ostberg、Scott D. Guzewich、Stephen R. Kane、Erika Kohler、Luke D. Oman、Thomas J. Fauchez、Ravi K. Kopparapu、Jacob Richardson、Patrick Whelley。 「使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡尋找系外行星上的火山活動」（已接受發表於 AJ，26 年 2023 月 XNUMX 日）[此版本未包含來源]

定義：

– 類地系外行星：大小和成分與地球相似的行星。

– 大型火成岩省噴發：釋放大量熔岩和氣體的大規模火山爆發。

– 反射光譜：表示物體在不同波長下反射的光量。

– 吸收特徵：被某些分子或元素吸收的特定波長的光。

– 二氧化硫 (SO2)：火山爆發期間釋放的氣體，已知會導致大氣變化。

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