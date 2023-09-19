新項目旨在利用岩石中的氫氣來獲取清潔能源

由格蘭瑟姆環境保護基金會資助的一個為期三年的新計畫正在博爾德分校進行，旨在探索利用岩石中的氫為全球提供清潔能源的可能性。 該計畫旨在研究「地質」氫的產生，這種氫是當水與地殼深處富含鐵的礦物質混合時形成的。

地質氫有潛力成為永續能源的寶貴資源，因為它在燃燒時不會排放溫室氣體，水是唯一的副產品。 該計畫的主要目標是確定是否可以將這些氫沉積物足夠數量安全地輸送到地表，以滿足全球能源需求。

該研究小組由科羅拉多大學博爾德分校、哥倫比亞大學、蒙大拿州立大學、南安普敦大學和新創公司Eden GeoPower的專家組成，將在實驗室和地下進行實驗，以刺激地球產生更多的氫。 目的是盡可能複製自然的地下系統。

對氫的需求不斷增加，促使科學家探索傳統方法以外的替代來源。 最近的研究表明，地下可能隱藏著豐富的地質氫沉積物，能夠滿足人類幾個世紀以來的液體燃料需求。

該項目將涉及鑽孔並向富含鐵的岩石地層注入水以引發化學反應並產生更多的氫氣。 也將採取措施防止細菌消耗新產生的氣體。

在地下環境研究專家 Alexis Templeton 博士的領導下，研究團隊將仔細監控這個過程，以確保不會造成意外的環境後果。 目的是確定地質氫是否是一種可行且可持續的清潔能源來源，可以以對環境負責的方式持續生產。

該計畫符合科羅拉多大學博爾德分校地質科學系的願景，即負責任地利用地球的自然資源，為子孫後代創造可持續能源的未來。

來源：

– 格蘭瑟姆環保基金會

– 科羅拉多大學博爾德分校地質科學系

– 美國地質調查局