探索火星：紅色星球競賽

美國太空總署和其他航太機構長期以來一直對探索火星的想法著迷。 這顆紅色星球與地球相似的環境條件使其成為研究生命起源和開發新技術的理想目標。 然而，載人火星任務一直難以實現，最後一次成功的探測器著陸是在 1976 年。

近年來，人們對火星探索的興趣重新燃起，美國、中國、印度和阿聯酋等國家都成功地向這顆紅色星球發射了任務。 火星之所以特別有吸引力，是因為它距離地球很近，距離約 56 萬公里。

每個國家都有不同的到達火星的方法。 印度的任務主要是民事任務，涉及公共資金和一些商業合作。 另一方面，中國則有一項資金雄厚且相對保密的政府主導計畫。 歐洲透過 ExoMars 計畫與俄羅斯合作，儘管他們將火星車登陸火星的嘗試迄今尚未成功。

火星競賽不僅涉及科學探索，也涉及科學探索。 它也具有地緣政治影響力。 對中國和美國來說，到達火星被視為展現其技術實力的一種方式，也是民族自豪感的象徵。 然而，在為全人類造福的探索原則指導下，太空領域也曾經有過合作。

尤其是中國，由於《沃爾夫修正案》的限制，面臨與美國主導的國際使團的孤立。 這促使中國發展自己的能力，包括發射自己的模組化太空站，並制定了到2033年將人類送上火星的目標。中國也宣布了在火星上進行長期任務和資源開採的計畫。

印度和美國也在加強探索火星。 與中國的戰略競爭促使這些國家投資太空技術並追求自己的火星及其他星球的使命。

火星競賽不僅僅是一場競賽；更是一場競賽。 這是各國和國際夥伴合作並增進我們對宇宙的理解的機會。 無論是研究生命起源或開發未來太空探索技術，火星仍然是一個誘人的目的地，有望解開宇宙的許多秘密。

來源：

– NASA 局長、參議員 Bill Nelson 將於 2020 年向國會作證

– 火星漫遊車 (Shutterstock)

– 《國家航空航太法》

– 1967 年《外太空條約》