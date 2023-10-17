詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭示了矮行星的軌道和組成

最近由國際天文學家團隊領導的一項研究使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）觀察和研究柯伊伯帶中的三顆矮行星：塞德娜、共工和誇奧爾。 這些觀測是使用韋伯近紅外光譜儀（NIRSpec）進行的，並為這些遙遠物體的軌道和成分提供了新的見解。

柯伊伯帶是太陽系邊緣的一個充滿物體的區域。 它是科學發現的源泉，在理解太陽系的歷史方面發揮了至關重要的作用。 柯伊伯帶天體（KBO），也稱為跨海王星天體（TNO），提供了有關塑造太陽系的引力流的寶貴信息，並暗示了行星遷移的動態歷史。

這項研究由北亞利桑那大學的約書亞埃默里領導，揭示了柯伊伯帶的三顆矮行星表現出有趣的組成和軌道特徵。 觀察結果顯示輕質烴和複雜有機分子的存在被認為是甲烷照射的結果。

先前的研究表明，這些矮行星的表面可能有揮發性的冰，類似於冥王星和鬩神星等其他海王星天體。 然而，Sedna、Gonggong 和 Quaoar 的不同軌道由於它們經歷的不同溫度狀況和輻射環境而引發了關於這些揮發物是否存在的問題。

使用韋伯的 NIRSpec 儀器，研究小組在近紅外光譜中觀察了所有三顆矮行星。 由此產生的光譜顯示，所有三個物體上都含有豐富的乙烷 (C2H6)，其中 Sedna 的含量最高。 Sedna 上也檢測到乙炔 (C2H2) 和乙烯 (C2H4)。 這些分子是甲烷的直接照射產物。 這些分子豐度的差異歸因於矮行星所經歷的溫度和輻射環境的變化。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡觀測提供的這些新見解有助於我們了解柯伊伯帶和外太陽系的動力學。 透過研究這些遙遠天體的組成和軌道，科學家可以繼續揭示我們宇宙鄰居的豐富歷史和演化。

定義：

– 柯伊伯帶：位於海王星軌道之外太陽系邊緣的區域，由無數冰冷物體組成。

– 跨海王星天體（TNO）：在太陽系外緣的海王星軌道之外運行的天體。

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）：美國太空總署發射的太空望遠鏡，旨在用紅外光觀察宇宙。

– 近紅外光譜儀 (NIRSpec)：JWST 上的一種儀器，用於測量近紅外線範圍內的光強度。

– 矮行星：繞太陽運行的天體，不是衛星，形狀接近球形，但尚未清除軌道上的其他碎片。

– 甲烷照射：甲烷分子暴露於輻射的過程，導致其他分子形成。

來源：

– Emery，JP 等人。 (2023)「Sedna、Gonggong 與 Quaoar 研究預印本」（伊卡洛斯）

– NASA – 詹姆斯韋伯太空望遠鏡任務