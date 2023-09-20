明確的使命和創新影響力的作用

本文探討了創意專業人士背景下的「作家障礙」概念，並將其應用於科技領域。 它強調了擁有明確的使命並了解自己工作的影響的重要性，以克服挑戰並保持動力。

本文首先討論了丹麥天文學家第谷·布拉赫 (Tycho Brahe) 的工作，他一生都在記錄行星的運動並繪製恆星的位置。 雖然布拉赫的工作可能看起來單調乏味，但它為物理學和工程學的重大進步奠定了基礎。 根據解釋，科學技術發展的初始階段大部分涉及資料收集和分析，這往往是乏味和無聊的。

為了消除無聊並保持動力，文章建議清楚了解正在進行的工作的目標和影響。 它引用了印度空間研究組織（ISRO）作為具有明確使命的組織的例子。 ISRO 專注於解決日常挑戰，例如預測降雨和研究天氣模式，從而取得了重大進展和實際應用。

文章強調，影響力會產生影響力，這意味著即使很小的成就也可以激發進一步的創新。 它舉了在科學會議上展示研究結果並獲得同行讚賞的例子，作為年輕研究人員的催化劑。

文章最後以一個個人的例子來介紹用於機械化清理化糞池和下水道沙井的 HomoSEP 機器人的開發。 作者解釋了與環衛工人的互動和實地考察如何激發了開發消除人工清理的解決方案的動力。 該計畫的成功及其對改變相關人員生活的影響進一步激勵了作者和團隊。

在未來的文章中，作者計劃討論跨界工作和在組織中培養創新文化。

總體而言，本文強調了擁有明確的使命並了解自己工作的影響的重要性，以克服科技領域的挑戰並保持動力。

來源：

– 文章作者：Prabhu Rajagopal 教授，印度理工學院馬德拉斯創新中心 (CFI) 負責人

– YouTube 影片：“https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”