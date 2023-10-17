撒哈拉沙漠的周期性綠化：氣候和動物擴散的見解

氣候科學家最近發現，撒哈拉沙漠會經歷週期性的綠化，大面積的植被覆蓋了典型的乾旱景觀。 這些綠色階段大約每 21,000 年發生一次，其特徵是河流、湖泊和依賴水的動物的繁殖。 赫爾辛基大學和布里斯託大學領導了這項研究，該研究發表在《自然通訊》雜誌上。

研究的重點是調查撒哈拉沙漠經歷的潮濕階段，最近一次綠化發生在 5,000 至 15,000 年前。 透過開發旨在模擬北非潮濕時期的新氣候模型，研究人員能夠闡明這些事件的原因和時間。

撒哈拉氣候的變化歸因於地球軌道條件的變化，特別是地軸的擺動。 這種波動會影響太陽能分佈的季節差異以及非洲季風等現象的強度。 以前的氣候模型並沒有完全捕捉到潮濕時期的範圍。 然而，研究團隊開發的新模型可以更好地了解撒哈拉沙漠的潮濕狀況。

模型顯示，在過去 21,000 萬年中，北非大約每 800,000 年就會出現一次潮濕期。 北半球溫暖的夏季增強了西非季風系統的強度，導致撒哈拉沙漠的降水量增加。 這反過來又促進了該地區稀樹草原型植被的生長。 在冰河時期，綠化不會發生，因為高緯度地區被冰覆蓋，冷卻了大氣並抑制了季風。

了解撒哈拉沙漠的植被狀況不僅有趣，而且對於追蹤動物進出該地區的活動也具有重要意義。 撒哈拉沙漠是控制北非和撒哈拉以南非洲之間以及進出非洲大陸的物種傳播的門戶。 濕潤和乾旱階段的交替對非洲物種的進化和傳播發揮了至關重要的作用。

透過成功模擬北非潮濕時期，研究人員可以更了解非洲的人類分佈和人類屬的演化。

來源：

–《自然通訊》，發表的研究報告。

– 愛德華·阿姆斯特朗，赫爾辛基大學和布里斯託大學的氣候科學家。