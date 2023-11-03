尋找地球以下大小的行星：2020 年的驚人發現

白矮星的半徑與地球相當，長期以來一直被視為識別次地球大小行星和研究其大氣層的有希望的候選人。 然而，2020 年，對這些難以捉摸的世界的探索發生了令人驚訝的轉折。

出人意料的是，2020 年發現的第一顆凌日行星竟然是一顆與木星大小相當的行星。 這項發現是利用 TESS 光度測量得出的，與在白矮星周圍發現較小類地行星的預期趨勢不同。

為了更好地理解這項發現的含義，研究人員開始進行定量分析，同時考慮幾何偏差和檢測偏差。 他們考慮了兩種可能的情況：從開普勒資料得出的「下重」半徑分佈和受徑向速度啟發的「上重」分佈。

他們的分析結果令人擔憂。 頭重腳輕的徑向速度分佈意味著，大小與地球相似的岩石行星在白矮星周圍是非常不尋常的。 另一方面，底部重的分佈與理論模擬和系外行星人口統計相符，引發了人們對巨行星與類地行星相比稀缺性的質疑。

這些令人驚訝的發現凸顯了系外行星系統的複雜性，並挑戰了我們對白矮星周圍預期發現的行星類型的假設。 雖然木星大小世界的發現為了解行星系統的多樣性提供了寶貴的見解，但它也強調了進一步探索和調查的必要性。

隨著科學家不斷揭開宇宙的奧秘，尋找地下大小的行星仍然是一個令人興奮且不斷發展的領域。 每項新發現都讓我們更了解太陽係以外生命的多樣性和潛力。

常見問題

Q：什麼是白矮星？

答：白矮星是一顆小而緻密的恆星，代表質量與太陽相似或低於太陽的恆星演化的最後階段。

Q：什麼是生物特徵？

答：生物特徵是可測量的跡像或指標，表示行星上存在生命，例如其大氣中存在某些氣體。

Q：什麼是 TESS 測光？

答：TESS（凌日系外行星勘測衛星）是一種太空望遠鏡，旨在透過檢測因行星在恆星前面經過而引起的恆星亮度的週期性下降來搜尋系外行星。 光度測定是指對天體發出的光或電磁輻射強度的測量。

Q：什麼是檢測偏差？

答：探測偏差是指觀測技術的固有限製或偏好，可能會影響更有可能被發現的行星類型。 這些偏差會影響我們在系外行星族群中觀察到的行星大小和特徵的分佈。

問：這項發現如何影響我們對系外行星系統的理解？

答：在白矮星周圍發現木星大小的行星挑戰了我們的預期，並對這些系統中不同大小的行星的分佈提出了疑問。 它提醒我們，宇宙充滿了驚喜，關於行星的多樣性及其形成還有很多東西要了解。