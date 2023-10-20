東非第一塊中新世化石揭示了演化史

包括人類進化研究中心 (CENIEH) 地質年代學和地質學計畫在內的國際研究團隊在東非取得了令人興奮的發現。 在《iScience》雜誌上發表的一篇論文中，研究小組報告在莫三比克戈龍戈薩國家公園發現了第一塊中新世哺乳動物化石，該公園是了解非洲生態系統演變及其對古人類譜系影響的重要場所。

這項研究由牛津大學的 Susana Carvalho 博士領導，是戈龍戈薩古靈長類動物計畫的一部分，該計畫旨在保護生物多樣性並促進當地社區的發展。 該團隊的發現包括中新世時期的牙齒化石，該時期的時間跨度為 5 至 23 萬年前，在非洲猿類的起源中發揮了至關重要的作用。

此外，研究人員還能夠確定馬贊巴地質構造的輻射日期，根據成土碳酸鹽和木化石重建該地區的古植被，並描述各種化石，包括海洋脊椎動物和無脊椎動物、爬行動物、陸地哺乳動物和木化石。沿海古環境。 值得注意的是，他們發現了一種新的巨型蹄兔，體重在 124 至 153 公斤之間。

這項開創性的研究為以前未經探索的非洲地區提供了寶貴的見解。 CENIEH 的附屬科學家、烏得勒支大學的Marie Sklodowska-Curie 研究員Mark Sier 強調了這項研究的重要性，他表示：「這項研究為非洲地區開闢了全新的前景，而迄今為止，該地區在古生物學上還是一片空白。” 作為他正在進行的計畫的一部分，西爾目前正在研究軌道周期對東非沉積物的影響。

總的來說，在東非發現這些中新世化石有助於我們了解該地區的演化歷史，並揭示塑造非洲生態系統和影響古人類發展的過程。 在戈龍戈薩國家公園進行的研究強調了古生物學研究對於保育工作和社區發展倡議的重要性。

來源：

René Bobe 等人，來自東非裂谷南部沿海林地的第一個中新世化石，iScience (2023)。 DOI：10.1016/j.isci.2023.107644

由CENIEH提供

引文：

東非大裂谷南部沿海林地發現第一批中新世化石（2023 年 20 月 XNUMX 日）

20 年 2023 月 XNUMX 日檢索

取自 https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html