今年最後一個超級月亮照亮了天空

今年最後一次超級月亮將於今晚照亮夜空，為觀星者提供壯觀的景象。 這標誌著 2023 年一系列四次超級月亮的結束，其中兩次發生在 XNUMX 月。

超級月亮，也稱為近地點合月，是指與月球在橢圓軌道上最接近地球的時刻重合的滿月或新月。 在此期間，月亮看起來比平常更大、更亮。

今晚的超級月亮預計將於英國夏令時 18:45 閃耀，以其光芒四射的光芒吸引天文觀測者。 當月球距離地球最近時，它的亮度將會增強，形成令人著迷的天體景象。

超級月亮活動已備受期待並吸引了來自世界各地的愛好者。 這種獨特的現象提供了一個難得的機會來近距離目睹我們天體伴侶的美麗和宏偉。

雖然超級月亮的科學意義仍然是一個研究主題，但它們的視覺影響是不可否認的。 天空中這個巨大的發光球體長期以來一直讓人類著迷並受到啟發，在歷史上激發了詩人、藝術家和夢想家的想像。

當今年最後一個超級月亮出現時，一定要在你的日曆上做標記，並找到一個清晰的地方來凝視今晚的天空。 這是一次令人著迷的體驗，讓我們想起宇宙的奇蹟和奧秘。

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定義：

– 超級月亮：滿月或新月，恰逢月球在其橢圓軌道上最接近地球的時刻。

– 近地點合月：用來描述月球與地球和太陽對齊的術語，從而產生滿月或新月。

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